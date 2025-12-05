"FIFA a aranjat tragerea pentru noi". Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
“FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026

Publicat: 5 decembrie 2025, 23:46

Donald Trump, la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026/ Profimedia

Americanii au oferit o reacţie fermă după ce şi-au aflat adversarele de la World Cup 2026. Naţionala pregătită de Mauricio Pochettino se va afla în Grupa D, alături de Australia, Paraguay şi câştigătoarea play-off-ului C, în care se află România, Turcia, Slovacia şi Kosovo.

Tragerea la sorţi s-a desfăşurat la Washington, în Kennedy Center, loc unde a fost prezent şi preşedintele SUA, Donald Trump. Pe covorul roşu de la marele eveniment şi-au făcut apariţia mai multe staruri mondiale, cât şi foşti jucători legendari, prezentatorii tragerii fiind Kevin Hart şi Heidi Klum.

Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026

Mai mulţi fani americani s-au arătat surprinşi de grupa în care a fost repartizată naţionala lor. Aceştia au transmis că FIFA a “trucat” tragerea la sorţi, însă în favoarea lor.

“Australia în grupa D!? Trucat”, a transmis un fan, citat de thesun.co.uk. “FIFA a aranjat tragerea pentru noi”, “Asta e clar trucat. Dar trucat în favoarea noastră, așa că o accept, haha”, au transmis alţi doi americani.

Americanii au înregistrat victorii atât împotriva Paraguayului, cât şi a Australiei, inclusiv victorii cu 2-1 împotriva ambelor echipe în această toamnă.

Programul SUA în Grupa D a Cupei Mondiale

12 iunie: SUA vs. Paraguay – SoFi Stadium, Inglewood, California

19 iunie: SUA vs. Australia – Lumen Field, Seattle

25 iunie: SUA vs. Turcia/România/Slovacia/Kosovo – SoFi Stadium

Momentul în care play-off-ul României a fost extras din urna a patra la tragerea la sorţi:

Grupele complete de la Cupa Mondială

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
