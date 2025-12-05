"FIFA a aranjat tragerea pentru noi". Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026 - Antena Sport

Americanii au oferit o reacţie fermă după ce şi-au aflat adversarele de la World Cup 2026. Naţionala pregătită de Mauricio Pochettino se va afla în Grupa D, alături de Australia, Paraguay şi câştigătoarea play-off-ului C, în care se află România, Turcia, Slovacia şi Kosovo.

Tragerea la sorţi s-a desfăşurat la Washington, în Kennedy Center, loc unde a fost prezent şi preşedintele SUA, Donald Trump. Pe covorul roşu de la marele eveniment şi-au făcut apariţia mai multe staruri mondiale, cât şi foşti jucători legendari, prezentatorii tragerii fiind Kevin Hart şi Heidi Klum.

Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026

Mai mulţi fani americani s-au arătat surprinşi de grupa în care a fost repartizată naţionala lor. Aceştia au transmis că FIFA a “trucat” tragerea la sorţi, însă în favoarea lor.

“Australia în grupa D!? Trucat”, a transmis un fan, citat de thesun.co.uk. “FIFA a aranjat tragerea pentru noi”, “Asta e clar trucat. Dar trucat în favoarea noastră, așa că o accept, haha”, au transmis alţi doi americani.

Americanii au înregistrat victorii atât împotriva Paraguayului, cât şi a Australiei, inclusiv victorii cu 2-1 împotriva ambelor echipe în această toamnă.