Victor Piţurcă, atac devastator: "Zero barat! Nu a realizat nimic cu Steaua!" Cine este conducătorul pus la punct - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre plecarea lui Ionuț Moșteanu din fruntea MApN. El crede că lucrurile păreau să meargă într-o direcţie bună pentru clubul Steaua cu el în postul de ministru al Apărării, iar promovarea părea să fie posibilă.

„Poate e prea mult spus că eram încântat de discursul lui Moșteanu. Dar sigur că aveam speranțe, eram încrezător. Asta e realitatea! Ce să facem? N-avem ce face. Vom vedea cine va veni și ce idei va avea. E foarte dificil pentru că miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”, a declarat Victor Pițurcă pentru Pro Sport.

Victor Piţurcă a vorbit şi despre fostul ministru, Vasile Dîncu, dar nu în termeni prietenoşi. El în acuză pe Dîncu că în mandatul lui nu a făcut nimic pentru Steaua. „Dîncu a fost în război cu Steaua, dar nu a realizat nimic, așa că e zero barat. Domnului Dîncu îi place fotbalul, văd că e lângă echipa națională, fiindcă e bun prieten președintele Federației, dar, pentru Steaua, nici măcar o încercare nu cred că a făcut. Dacă realiza ceva cu Steaua, rămânea în amintirea steliștilor. Vom vedea cine va veni și ce perspective avem”, a mai spus Victor Pițurcă.