Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public” - Antena Sport

Unirea Slobozia a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Oțelul Galați, în partida care a deschis etapa cu numărul 19 din Liga 1. Ialomițenii sunt într-o situația incredibilă, după ce au ajuns la opt înfrângeri consecutive în campionat.
Florin Purece a avut un discurs manifest după fluierul final și a făcut apel către conducere pentru a veni cu o soluție în pauza competițională din iarnă. Mai mult decât atât, acesta a amenințat cu plecarea de la Slobozia.
Florin Purece și-a făcut praf coechipierii
Venită după o serie de șapte înfrângeri consecutive, Unirea Slobozia a pierdut și pe terenul celor de la Galați, în runda a 19-a a Ligii 1. Echipa pregătită de Andrei Prepeliță nu a avut replică în fața gălățenilor, care trag tare în cursa pentru play-off.
După fluierul final, Florin Purece și-a desființat coechipierii și a făcut un apel către conducere pentru a soluționa situația incredibilă în care a ajuns echipa care a jucat baraj de menținere în sezonul precedent.
„Parcă aveau două viteze în plus față de noi. N-am avut nicio șansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit așa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram așa, noi luptăm pentru fiecare punct.
Fac un apel public la cei care conduc această echipă să tragă linie și să facă ceva. Trebuie să fie cu siguranță schimbări, nu știu unde. Avem președinte, director, tot ce trebuie.
N-am cuvinte! Arătăm ca o echipă de Liga 2 momentan. Am multe explicații, dar nu pot să le zic la TV. Știu ce se întâmplă și eu unul mă simt umilit.
Eu unul mă simt umilit la această echipă și o să văd ce decizie voi lua în iarnă, cu toate că mai am contract până în vară. Din păcate da, aici s-a ajuns”, a declarat Florin Purece, potrivit digisport.ro.
