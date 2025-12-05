Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public” - Antena Sport

Unirea Slobozia a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Oțelul Galați, în partida care a deschis etapa cu numărul 19 din Liga 1. Ialomițenii sunt într-o situația incredibilă, după ce au ajuns la opt înfrângeri consecutive în campionat.

Florin Purece a avut un discurs manifest după fluierul final și a făcut apel către conducere pentru a veni cu o soluție în pauza competițională din iarnă. Mai mult decât atât, acesta a amenințat cu plecarea de la Slobozia.

Florin Purece și-a făcut praf coechipierii

Venită după o serie de șapte înfrângeri consecutive, Unirea Slobozia a pierdut și pe terenul celor de la Galați, în runda a 19-a a Ligii 1. Echipa pregătită de Andrei Prepeliță nu a avut replică în fața gălățenilor, care trag tare în cursa pentru play-off.

După fluierul final, Florin Purece și-a desființat coechipierii și a făcut un apel către conducere pentru a soluționa situația incredibilă în care a ajuns echipa care a jucat baraj de menținere în sezonul precedent.

„Parcă aveau două viteze în plus față de noi. N-am avut nicio șansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit așa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram așa, noi luptăm pentru fiecare punct.