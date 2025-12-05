Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public”

Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public”

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 23:23

Comentarii
Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: Mă simt umilit. Fac un apel public”

Florin Purece în meciul de la Galați / SPORT PICTURES

Unirea Slobozia a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Oțelul Galați, în partida care a deschis etapa cu numărul 19 din Liga 1. Ialomițenii sunt într-o situația incredibilă, după ce au ajuns la opt înfrângeri consecutive în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Purece a avut un discurs manifest după fluierul final și a făcut apel către conducere pentru a veni cu o soluție în pauza competițională din iarnă. Mai mult decât atât, acesta a amenințat cu plecarea de la Slobozia.

Florin Purece și-a făcut praf coechipierii

Venită după o serie de șapte înfrângeri consecutive, Unirea Slobozia a pierdut și pe terenul celor de la Galați, în runda a 19-a a Ligii 1. Echipa pregătită de Andrei Prepeliță nu a avut replică în fața gălățenilor, care trag tare în cursa pentru play-off.

După fluierul final, Florin Purece și-a desființat coechipierii și a făcut un apel către conducere pentru a soluționa situația incredibilă în care a ajuns echipa care a jucat baraj de menținere în sezonul precedent.

„Parcă aveau două viteze în plus față de noi. N-am avut nicio șansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit așa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram așa, noi luptăm pentru fiecare punct.

Reclamă
Reclamă

Fac un apel public la cei care conduc această echipă să tragă linie și să facă ceva. Trebuie să fie cu siguranță schimbări, nu știu unde. Avem președinte, director, tot ce trebuie.

N-am cuvinte! Arătăm ca o echipă de Liga 2 momentan. Am multe explicații, dar nu pot să le zic la TV. Știu ce se întâmplă și eu unul mă simt umilit.

Eu unul mă simt umilit la această echipă și o să văd ce decizie voi lua în iarnă, cu toate că mai am contract până în vară. Din păcate da, aici s-a ajuns”, a declarat Florin Purece, potrivit digisport.ro.

Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria CapitaleiCum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Observator
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
0:18 6 dec.
Benfica – Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă”
23:52
Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți
23:46
“FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026
23:38
Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil
23:00
FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026
22:57
Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo 5 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 6 Victor Piţurcă, atac devastator: “Zero barat! Nu a realizat nimic cu Steaua!” Cine este conducătorul pus la punct
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte