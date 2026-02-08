"Îi reziliezi contractul!" N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie - Antena Sport

Cristiano Bergodi a sărit la bătaie şi i-a luat de gât pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, încheiat cu victoria echipei lui Pancu, cu 3-2.

Italianul a oferit momente regretabile, luându-se pur şi simplu la bătaie cu adversarii săi, principalul vizat fiind Andrei Cordea. Asta după ce atacantul de la CFR i-ar fi adresat anumite cuvinte grele la finalul partidei.

Cristiano Bergodi poate părăsi U Cluj după ce a sărit la bătaie cu Cordea

Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant din Liga 1 nu are dubii legat de decizia pe care ar trebui să o ia U Cluj. ”La un club serios, îi reziliezi contractul. Nu ai voie să faci așa ceva…”, a spus Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Cordea a susţinut ulterior că gesturile sale şi înjurăturile nu s-au îndreptat către Bergodi.

”Dacă dânsul crede că l-am înjurat se înșală. Când a fost faza de la corner, Nistor era pe bancă și m-a înjurat de familie, fără motiv. Apoi l-am înjurat tot timpul, tot drumul către teren. Am arătat către bancă, dar nu înspre domnul Bergodi. Are și dânsul o vârstă și nu aș avea niciun motiv”, a spus Cordea.