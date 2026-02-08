"Îi reziliezi contractul!" N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie - Antena Sport

Cristiano Bergodi a sărit la bătaie şi i-a luat de gât pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, la finalul meciului dintre CFR Cluj şi U Cluj, încheiat cu victoria echipei lui Pancu, cu 3-2.
Italianul a oferit momente regretabile, luându-se pur şi simplu la bătaie cu adversarii săi, principalul vizat fiind Andrei Cordea. Asta după ce atacantul de la CFR i-ar fi adresat anumite cuvinte grele la finalul partidei.
Cristiano Bergodi poate părăsi U Cluj după ce a sărit la bătaie cu Cordea
Ionel Dănciulescu, fostul mare atacant din Liga 1 nu are dubii legat de decizia pe care ar trebui să o ia U Cluj. ”La un club serios, îi reziliezi contractul. Nu ai voie să faci așa ceva…”, a spus Dănciulescu, citat de digisport.ro.
Cordea a susţinut ulterior că gesturile sale şi înjurăturile nu s-au îndreptat către Bergodi.
”Dacă dânsul crede că l-am înjurat se înșală. Când a fost faza de la corner, Nistor era pe bancă și m-a înjurat de familie, fără motiv. Apoi l-am înjurat tot timpul, tot drumul către teren. Am arătat către bancă, dar nu înspre domnul Bergodi. Are și dânsul o vârstă și nu aș avea niciun motiv”, a spus Cordea.
Ce spune conducerea lui U Cluj
Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a reacționat după scenele incredibile oferite de Cristiano Bergodi, pe finalul meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Antrenorul „Șepcilor roșii” a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final.
“Să vedem ce a declanșat, nu ar trebui să aibă această reacție, dar să vedem ce s-a întâmplat. Am preferat să plec, nu am avut o discuție cu Cristiano, dar din ce am înțeles, au fost scene destul de reprobabile. Injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Nistor a zis asta. Sunt doar supoziții acum, doar ce s-a văzut.
Nu susțin nici eu reacție lui, dar nici așa, injuriile sunt o agresiune. (N.r. Despre declarațiile lui Pancu) Declarația lui nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine când va revedea declarația, își va da seama că nu are nicio legătură cu realitatea.
Vom vedea ce se va scrie în raport, ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie în limita regulamentului. (N.r. Vă gândiți să vă despărțiți de Bergodi?) Nu, nu. (N.r. Vreo sancțiune?) Repet, prima oară vreau să am o discuție cu el, să văd ce a declanșat această ieșire. Îl cunoaștem, nu e genul de om să aibă astfel de ieșiri”, a declarat Radu Constantea, pentru sursa menţionată anterior.
