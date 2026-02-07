Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda - UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” - Antena Sport

Adrian Mihalcea a oferit prima reacție, după ce UTA a fost învinsă de Csikszereda, scor 0-2, în etapa a 26-a din Liga 1. Antrenorul arădenilor i-a anunțat plecarea lui David Barbu la Universitatea Craiova.
Tânărul jucător, în vârstă de 19 ani, a fost împrumutat de olteni la UTA la începutul sezonului. Mihalcea a transmis că Barbu va reveni în Bănie în această iarnă, însă nu sub comanda lui Filipe Coelho, ci la formația secundă a oltenilor.
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda -UTA 2-0
„Barbu va pleca, azi a fost ultimul său meci la noi. Și-a manifestat dorința de a se întoarce la Craiova. Îmi pare rău pentru el, pentru că se duce la echipa a doua a celor de la Universitatea Craiova.
Au fost discuții între cluburi, eu am vorbit cu băiatul, i-am explicat că ar putea să progreseze mai mult la noi, fiind în Liga 1 și având destul de multe minute, dar îl înțeleg. Alte plecări, nu”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro, după Csikszereda – UTA 2-0.
- două goluri și un assist în 19 meciuri a reușit David Barbu la UTA
Totodată, Adrian Mihalcea a tras concluziile și după eșecul suferit de echipa sa. Antrenorul a declarat că Csikszereda a reușit să se impună, deși UTA a controlat a doua parte a jocului.
Mihalcea a oferit declarații și despre posibila calificare în play-off a echipei sale. UTA a rămas pe locul opt, cu 37 de puncte, însă ar putea fi depășită de Oțelul sau FCSB, în această etapă.
„Pierdem un joc din două șuturi pe poartă. Atât au avut și au dat două goluri. N-am făcut o primă repriză foarte bună, am fost lenți, previzibili. Au venit acele două execuții frumoase ale celor de la Miercurea Ciuc și am intrat la pauză cu două goluri în minus. În a doua repriză, s-a jucat la o singură poartă, au avut un portar în mare formă și nu am reușit nici măcar să înscriem un gol.
Am spus întotdeauna că trebuie să fim echilibrați. E responsabilitatea mea în a alcătui echipa, m-am bazat pe mai mulți factori. Eu sunt responsabil pentru tot ce se întâmplă, pentru rezultate. În același timp, aș vrea să remarc că am făcut un campionat bun până acum și nu aș vrea să se uite acest lucru.
Văd o presiune, am numit-o nebunie, de calificare în play-off. Din partea tuturor, mai puțin a noastră, a staff-ului. Suntem într-o poziție bună, dar pentru a fi în play-off ai nevoie de mai mult”, a mai spus Adrian Mihalcea.
