Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda - UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” - Antena Sport

Adrian Mihalcea a oferit prima reacție, după ce UTA a fost învinsă de Csikszereda, scor 0-2, în etapa a 26-a din Liga 1. Antrenorul arădenilor i-a anunțat plecarea lui David Barbu la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul jucător, în vârstă de 19 ani, a fost împrumutat de olteni la UTA la începutul sezonului. Mihalcea a transmis că Barbu va reveni în Bănie în această iarnă, însă nu sub comanda lui Filipe Coelho, ci la formația secundă a oltenilor.

Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda -UTA 2-0

„Barbu va pleca, azi a fost ultimul său meci la noi. Și-a manifestat dorința de a se întoarce la Craiova. Îmi pare rău pentru el, pentru că se duce la echipa a doua a celor de la Universitatea Craiova.

Au fost discuții între cluburi, eu am vorbit cu băiatul, i-am explicat că ar putea să progreseze mai mult la noi, fiind în Liga 1 și având destul de multe minute, dar îl înțeleg. Alte plecări, nu”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro, după Csikszereda – UTA 2-0.

două goluri și un assist în 19 meciuri a reușit David Barbu la UTA

Totodată, Adrian Mihalcea a tras concluziile și după eșecul suferit de echipa sa. Antrenorul a declarat că Csikszereda a reușit să se impună, deși UTA a controlat a doua parte a jocului.