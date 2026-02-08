Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Prostia nu are limite". Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi

“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 11:23

Comentarii
Prostia nu are limite. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi

Daniel Pancu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Daniel Pancu a fost criticat după ce, la flash-interviul de după CFR – U Cluj 3-2, a urlat şi l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi, în urma scandalului uimitor de la finalul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cunoscutul sociolog Gelu Duminică a analizat discursul lui Pancone şi i-a reproşat antrenorului feroviarilor că supărarea sa a părut că vine de la faptul că un antrenor străin i-a agresat un jucător, punctând că situaţia ar fi fost la fel de gravă şi dacă în locul italianului s-ar fi aflat un român.

Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu

„«Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?» se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scâșnind vorbele lui Traian, e nașpa.

Stultitia sine fine est!”, a scris pe Facebook Duminică. Ultima propoziţie se traduce “Prostia nu are limite”.

Reclamă
Reclamă

Daniel Pancu a început să țipe la interviu

Daniel Pancu nu s-a abținut și a avut o reacție dură. El a început să țipe în direct și a transmis că un antrenor străin ar trebui să aibă respect față de jucătorii români. Antrenorul de la CFR Cluj a mai declarat că el ar fi fost „arestat”, dacă ar fi sărit la bătaie într-o țară străină.

„Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?

Nu mai vorbesc despre fotbal, nu am ce vorbi. Erau favoriţi, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condiţiile. E o victorie uriaşă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Razie "la sânge" în Capitală. Noaptea trecută, mașinile au fost trase pe dreapta una după altaRazie "la sânge" în Capitală. Noaptea trecută, mașinile au fost trase pe dreapta una după alta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
Observator
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
Fanatik.ro
„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA
12:09
Fotbalistul așteptat de Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj! A jucat și pentru Rapid
11:55
VIDEOBernadette Szocs, calificare URIAŞĂ în marea finală Europe Top 16 Cup. Duel cu Sabine Winter pentru trofeu
11:05
Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii
11:00
Ce i-a putut spune Cristiano Bergodi lui Cordea, după ce acesta l-a înjurat ca la uşa cortului
10:40
Marius Șumudică, distrus în Arabia Saudită după 0-6 cu Al-Hilal: „Gata cu lingușeala!”
10:26
Performanţă pentru Bernadette Szocs! S-a calificat la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 4 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 5 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”