"Prostia nu are limite". Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi - Antena Sport

Daniel Pancu a fost criticat după ce, la flash-interviul de după CFR – U Cluj 3-2, a urlat şi l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi, în urma scandalului uimitor de la finalul partidei.
Cunoscutul sociolog Gelu Duminică a analizat discursul lui Pancone şi i-a reproşat antrenorului feroviarilor că supărarea sa a părut că vine de la faptul că un antrenor străin i-a agresat un jucător, punctând că situaţia ar fi fost la fel de gravă şi dacă în locul italianului s-ar fi aflat un român.
Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu
„«Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?» se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.
Pe această logică, dacă antrenorul era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scâșnind vorbele lui Traian, e nașpa.
Stultitia sine fine est!”, a scris pe Facebook Duminică. Ultima propoziţie se traduce “Prostia nu are limite”.
Daniel Pancu a început să țipe la interviu
Daniel Pancu nu s-a abținut și a avut o reacție dură. El a început să țipe în direct și a transmis că un antrenor străin ar trebui să aibă respect față de jucătorii români. Antrenorul de la CFR Cluj a mai declarat că el ar fi fost „arestat”, dacă ar fi sărit la bătaie într-o țară străină.
„Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?
Nu mai vorbesc despre fotbal, nu am ce vorbi. Erau favoriţi, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condiţiile. E o victorie uriaşă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.
