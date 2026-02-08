"Prostia nu are limite". Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi - Antena Sport

Daniel Pancu a fost criticat după ce, la flash-interviul de după CFR – U Cluj 3-2, a urlat şi l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi, în urma scandalului uimitor de la finalul partidei.

Cunoscutul sociolog Gelu Duminică a analizat discursul lui Pancone şi i-a reproşat antrenorului feroviarilor că supărarea sa a părut că vine de la faptul că un antrenor străin i-a agresat un jucător, punctând că situaţia ar fi fost la fel de gravă şi dacă în locul italianului s-ar fi aflat un român.

Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu

„«Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?» se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scâșnind vorbele lui Traian, e nașpa.

Stultitia sine fine est!”, a scris pe Facebook Duminică. Ultima propoziţie se traduce “Prostia nu are limite”.