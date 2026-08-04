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10 milioane de euro la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: „Nu am mai făcut asta până acum”

Dan Roșu Publicat: 4 august 2026, 8:14

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10 milioane de euro la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: „Nu am mai făcut asta până acum

Gigi Becali, pe stadion - Sport Pictures

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Gigi Becali susţine că e pregătit de apeleze la o soluţie extremă la FCSB. Patronul roş-albaştrilor vrea să investească la echipă 10 milioane de euro, pentru a aduce jucători scumpi, cu care să nu se mai facă de râs prin Europa.

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După ce i-a criticat dur pe Dennis Politic şi Ricardo Pădurariu, omul cu banii de la FCSB a anunţat că e pregătit să apeleze la 7-8 impresari care să îl ajută să transfere jucători scumpi, cu care să defileze prin Liga 1.

Gigi Becali, pregătit să investească 10 milioane de euro la FCSB

„Dacă văd că nu merge treaba, bag 10 milioane de euro şi iau jucători d-ăia scumpi. Dacă văd că mă fac de râs, vând echipa. Dar nu până când nu voi avea o soluţie la care nu am apelat până acum: să bag mulţi bani, să cumpăr jucători, să văd eu jucătorii, să colaborez cu 7-8 impresari.

Sau să iau jucători din România. Să îi văd eu, cum am făcut până acum. Dar nu prea sunt jucători în România.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Ricardo Pădurariu, criticat de Gigi Becali

Dennis Politic nu a fost singurul jucător pe care Gigi Becali l-a criticat după FCSB – Farul 2-2. Ricardo Pădurariu nu a scăpat nici el de vorbele grele ale patronului.

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„Ia uite, Pădurariu. L-am lăudat. Dacă nu-l lăudam, nu dădea gol ăsta, Radaslavescu. Băi, Pădurariule, ai 19 ani, ce faci, mă, te plimbi pe teren, mă, nebunule? Ce faci, mă? Eu sunt vinovat. Îi spun eu să joace fotbal. Dacă dormi, îţi dă gol Radaslavescu.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Cotat la 550.000 de euro, puştiul de la naţionala U19 a României a jucat în toate cele 3 meciuri din acest debut de sezon de Liga 1, dar şi în returul ruşinos cu Auda (1-4) din preliminariile Conference League.

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