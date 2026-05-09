A auzit declaraţiile lui Daniel Pancu şi s-a convins: “E un semnal clar că pleacă la Rapid”

Daniel Pancu a oferit declaraţii despre viitorul său la CFR Cluj, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, din etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul a transmis că va continua pe banca clujenilor, dacă situaţia de la echipă se va îmbunătăţi.

Concret, Daniel Pancu a transmis că va rămâne în Gruia şi pentru sezonul viitor dacă salariile vor fi plătite la zi şi dacă va fi construită o bază nouă de antrenament.

Marius Baciu, convins că Daniel Pancu va pleca de la CFR Cluj la Rapid

“Continuarea e în alte condiţii şi văd că niciunul dintre ei n-a spus-o. În alte condiţii înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire şi câţiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic dintre aceste lucruri şi mai sunt două săptămâni şi se termină campionatul. 2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii“, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Marius Baciu l-a auzit pe Daniel Pancu şi s-a declarat convins de faptul că acesta va semna cu Rapid, la finalul sezonului. Fostul jucător crede că situaţia de la CFR Cluj nu se va îmbunătăţi atât de repede, aşa cum a cerut antrenorul.

“Pleacă la Rapid! Când să-i facă teren de antrenament, când să-i aducă jucătorii? Pentru mine este un semnal clar că pleacă la Rapid.