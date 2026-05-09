Home | Fotbal | Liga 1 | A auzit declaraţiile lui Daniel Pancu şi s-a convins: “E un semnal clar că pleacă la Rapid”

A auzit declaraţiile lui Daniel Pancu şi s-a convins: “E un semnal clar că pleacă la Rapid”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 9:04

Comentarii
A auzit declaraţiile lui Daniel Pancu şi s-a convins: E un semnal clar că pleacă la Rapid

Daniel Pancu, în timpul unui meci la CFR Cluj/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu a oferit declaraţii despre viitorul său la CFR Cluj, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, din etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul a transmis că va continua pe banca clujenilor, dacă situaţia de la echipă se va îmbunătăţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Daniel Pancu a transmis că va rămâne în Gruia şi pentru sezonul viitor dacă salariile vor fi plătite la zi şi dacă va fi construită o bază nouă de antrenament.

Marius Baciu, convins că Daniel Pancu va pleca de la CFR Cluj la Rapid

“Continuarea e în alte condiţii şi văd că niciunul dintre ei n-a spus-o. În alte condiţii înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire şi câţiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic dintre aceste lucruri şi mai sunt două săptămâni şi se termină campionatul. 2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii“, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Marius Baciu l-a auzit pe Daniel Pancu şi s-a declarat convins de faptul că acesta va semna cu Rapid, la finalul sezonului. Fostul jucător crede că situaţia de la CFR Cluj nu se va îmbunătăţi atât de repede, aşa cum a cerut antrenorul.

“Pleacă la Rapid! Când să-i facă teren de antrenament, când să-i aducă jucătorii? Pentru mine este un semnal clar că pleacă la Rapid.

Reclamă
Reclamă

A tras un semnal de alarmă pentru ca conducerea să se regleze faţă de el şi de echipă. Mai ales după interviul lui Pancu, care îşi doreşte altceva”, a declarat Marius Baciu, conform primasport.ro, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
Fanatik.ro
„Offside!” Andrei Cordea, ironie maximă pe internet după controversa de la CFR Cluj – Universitatea Craiova. Foto
10:57

Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
10:21

Lionel Messi îl vrea pe Neymar la Campionatul Mondial. Mesaj pentru Carlo Ancelotti: “E unul dintre cei mai buni”
9:57

Ce trebuie să facă U Cluj pentru a reuşi eventul, după pasul greşit al Universităţii Craiova: “Dacă Bergodi îndrăzneşte…”
9:49

România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe
9:26

“Dinamo sau Rapid?” Ce rivală vrea Mihai Stoica la barajul de Conference League: “Pe ei i-aş prefera”
8:50

Cum a fost descris Cristi Chivu de Jose Mourinho, după ce a scris istorie şi a câştigat titlul cu Inter
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț