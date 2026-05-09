“Dinamo sau Rapid?” Ce rivală vrea Mihai Stoica la barajul de Conference League: “Pe ei i-aş prefera”

Mihai Stoica a ales adversara FCSB-ului din barajul de Conference League. Campioana se va duela, cel mai probabil, cu Botoşani în primul baraj, iar în cazul unei victorii, va înfrunta formaţia de pe locul patru din Conference League, loc ocupat în acest moment de Dinamo.

Dat fiind faptul că Universitatea Craiova şi U Cluj se înfruntă în finala Cupei României, locul patru din play-off va asigura prezenţa la barajul de Conference League.

Mihai Stoica şi-ar dori ca FCSB să o înfrunte pe Rapid, ţinând cont de forma modestă pe care o traversează rivalii din Giuleşti. Totuşi, MM a recunoscut că în privinţa atmosferei de pe stadion, ar prefera-o pe Dinamo. Arena Naţională nu va mai fi disponibilă pentru meciuri de fotbal, până la finalul sezonului, astfel că trupa lui Zeljko Kopic îşi dispută meciurile pe stadionul Arcul de Triumf, care are o capacitate de aproximativ 6000 de locuri.

“La ce se joacă acum, aș prefera Rapid. La ambient, aș prefera Dinamo, chiar dacă și acolo se poate face presiune, dar poate că 6.000 (n.r. de suporteri, pentru că Dinamo ar urma să joace cel mai probabil pe Arcul de Triumf acel meci) fac presiune mai mică decât 12.000, în Giulești. Una e Rapid cu Petrila, alta e Rapid fără Petrila.

A început play-off-ul, Rapid a bătut Dinamo fără drept de apel. A început returul play-off-ului, Dinamo i-a spulberat pe Rapid. Adică ce e valabil azi nu mai e valabil și mâine în fotbal, clar. În fotbal cred că e evident faptul că nu seamănă o zi cu alta, nu seamănă o repriză cu alta. Adică sunt niște chestii care se întâmplă doar în fotbal”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.