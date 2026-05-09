Lovitură pentru FCSB. Jucătorul care riscă să rateze barajul de Conference League

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 8:36

FCSB a primit o lovitură, înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica a anunţat că Daniel Bîrligea (25 de ani) are şanse mici să fie apt pentru confruntarea pentru Europa.

FCSB este deja calificată la primul baraj de Conference League, pe care are mari şanse să-l dispute cu Botoşani. Dacă va trece de moldoveni, campioana se va duela cu ocupanta locului patru din play-off, care în prezent este Dinamo.

Lovitură pentru FCSB: Daniel Bîrligea, şanse mici să joace la baraj

Mihai Stoica a transmis că nu crede că Daniel Bîrligea se va reface la timp pentru barajul de Conference League: “Bîrligea nu cred că va fi la baraje“, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei, conform primasport.ro.

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Atacantul a “profitat” de pauza forţată şi s-a operat şi pentru deviaţie de sept, el confruntându-se cu această problemă de mai mult timp.

Daniel Bîrligea a ratat ultimele cinci meciuri ale FCSB-ului, cu Botişani, Oţelul, Farul, Petrolul şi Csikszereda, din play-out. Atacantul a evoluat ultima dată în amicalul naţionalei cu Slovacia, bifând o repriză.

În acest sezon, la FCSB, Daniel Bîrligea a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri bifate, în toate competiţiile.

Înaintea disputării barajului de Conference League, FCSB mai are de jucat două meciuri în play-out. Campioana o va înfrunta pe Unirea Slobozia luni, de la ora 20:30, iar în ultima rundă se va duela cu Hermannstadt.

