Lovitură pentru FCSB. Jucătorul care riscă să rateze barajul de Conference League

FCSB a primit o lovitură, înaintea barajului de Conference League. Mihai Stoica a anunţat că Daniel Bîrligea (25 de ani) are şanse mici să fie apt pentru confruntarea pentru Europa.

FCSB este deja calificată la primul baraj de Conference League, pe care are mari şanse să-l dispute cu Botoşani. Dacă va trece de moldoveni, campioana se va duela cu ocupanta locului patru din play-off, care în prezent este Dinamo.

Mihai Stoica a transmis că nu crede că Daniel Bîrligea se va reface la timp pentru barajul de Conference League: “Bîrligea nu cred că va fi la baraje“, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei, conform primasport.ro.

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Atacantul a “profitat” de pauza forţată şi s-a operat şi pentru deviaţie de sept, el confruntându-se cu această problemă de mai mult timp.

Daniel Bîrligea a ratat ultimele cinci meciuri ale FCSB-ului, cu Botişani, Oţelul, Farul, Petrolul şi Csikszereda, din play-out. Atacantul a evoluat ultima dată în amicalul naţionalei cu Slovacia, bifând o repriză.