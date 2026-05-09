Cum a fost descris Cristi Chivu de Jose Mourinho, după ce a scris istorie şi a câştigat titlul cu Inter

Jose Mourinho a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, după titlul cucerit de acesta cu Inter. Românul este primul antrenor străin care devin campion cu nerazzurrii, după “The Special One”, în 2010.

În urmă cu 16 ani, Cristi Chivu era elevul lui Jose Mourinho la Inter. Echipa avea un sezon de vis, reuşind să câştige “tripla”.

Jose Mourinho a oferit un interviu amplu în presa din Italia, la scurt timp după ce fosta sa echipă, Inter, a devenit campioană matematic cu trei etape înainte de finalul sezonului.

În declaraţiile dezvăluite de italieni, înainte de publicarea întregului interviu, Jose Mourinho a oferit o scurtă reacţie despre Cristi Chivu. Lusitanul l-a descris pe antrenorul român ca fiind “bun” şi “norocos”, ţinând cont că a cucerit titlul la primul său sezon complet în Serie A.

De asemenea, în stilul caracteristic, Jose Mourinho a transmis că niciun jucător din actualul lot al Interului nu ar fi avut şanse să joace în echipa construită de el la Milano, în urmă cu 16 ani.