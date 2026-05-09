România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe

Tricolorele şi-au asigurat deja medalia de bronz, prima după o pauză de 26 de ani. Cu Bernie Szocs în formă maximă, Rom ânia a învins Franţa, cu 3-1, în faza sferturilor de finală.

România va întâlni marea echipă a Chinei, în semifinalele Campionatelor Mondiale pe echipe, competiţie transmisă pe antenaplay.ro. Duelul de la Londra va fi sâmbătă, de la ora 14:30.

Vineri seara, România (#7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins Franţa (#5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediţia precedentă, scor 3-1. Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în faţa Franţei, lucru care a rămas în picioare.

Pentru România, acesta va fi al şaptelea meci de la acest mondial. În grupă, tricolorele au fost învinse de China (0-3) şi apoi au trecut de Coreea de Sud şi Taipei. În şaisprezecimi, Szocs şi compania au învins Olanda, cu 3-0, în optimi am învins Egipt, 3-2, iar în sferturi Franţa, 3-1.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia reprezintă lotul României la întrecerea de la Londra. Antrenor este Andrei Filimon.