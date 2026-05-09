România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 9:49 / Actualizat: 9 mai 2026, 11:43

Bernadette Szocs - Profimedia Images

România va întâlni marea echipă a Chinei, în semifinalele Campionatelor Mondiale pe echipe, competiţie transmisă pe antenaplay.ro. Duelul de la Londra va fi sâmbătă, de la ora 14:30.

Tricolorele şi-au asigurat deja medalia de bronz, prima după o pauză de 26 de ani. Cu Bernie Szocs în formă maximă, România a învins Franţa, cu 3-1, în faza sferturilor de finală.

Meciul România – China poate fi urmărit în antenaplay.ro, fără abonament, doar cu un cont activ!

România – China, în semifinalele Campionatelor Mondiale pe echipe

Vineri seara, România (#7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins Franţa (#5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediţia precedentă, scor 3-1. Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în faţa Franţei, lucru care a rămas în picioare.

Pentru România, acesta va fi al şaptelea meci de la acest mondial. În grupă, tricolorele au fost învinse de China (0-3) şi apoi au trecut de Coreea de Sud şi Taipei. În şaisprezecimi, Szocs şi compania au învins Olanda, cu 3-0, în optimi am învins Egipt, 3-2, iar în sferturi Franţa, 3-1.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia reprezintă lotul României la întrecerea de la Londra. Antrenor este Andrei Filimon.

Pentru România, aceasta este prima medalie la campionatele mondiale după o pauză de 26 de ani. În 2000, Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff au adus bronzul pentru ţara noastră.

Campionatul Mondial Londra 2026 reuneşte 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai. E o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale și 100 de ani de la constituirea ITTF și a FRTM.

