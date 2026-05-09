Ce a putut să spună soţia lui Federico Valverde după scandalul uriaş cu Aurelien Tchouameni

Soţia lui Fede Valverde, Mina Bonino, a dat cărţile pe faţă după scandalul uriaş pe care uruguayanul l-a avut cu Aurelien Tchouameni, în urma căruia sud-americanul va rata El Clasico, ce va avea loc duminică.
Real Madrid a deschis o anchetă internă, după ce situaţia de la antrenament dintre cei doi a degenerat şi Valverde a fost rănit la faţă, Fede a ajuns la spital, dar soţia lui susţine că “e de la o “căzătură, nu de la un pumn”.
Soţia lui Federico Valverde a spus tot după scandalul uriaş cu Aurelien Tchouameni
”S-a lovit la cap, de asta poartă șapcă. Are o tăietură care nu se vede și nu e de la vreun pumn, pentru că nu a existat niciunul.
E de la căzătură. Toată lumea a spus deja asta. Ce altceva vreți să credeți? Vreți să vedeți sânge? Nu o să vedeți aici.
Acesta este Instagramul meu, aceasta este familia mea și nu am absolut nimic de spus sau de clarificat, pentru că nu este obligația mea. Lăsați-mă în pace”, a fost reacţia avută de soţia lui Valverde, la propria postare de Instagram, la care fusese întrebată de ce soţul ei poartă şapcă.
De la ce ar fi pornit scandalul de la Real Madrid
Se pare că Valverde ar fi refuzat iniţial să-i strângă mâna lui Tchouaméni, iar antrenamentul a fost extrem de tensionat, cu intrări foarte dure din partea uruguayanului. Situaţia a degenerat între cei doi jucători în timp ce se îndreptau spre vestiare, fiind rapid despărţiţi de coechipieri. Însă, în timpul încăierării, Valverde a fost rănit la faţă şi s-a prezentat imediat la spitalul Blua Sanitas Valdebebas, situat lângă centrul de antrenament, pentru a i se aplica puncte de sutură. Antrenorul Alvaro Arbeloa l-a însoţit.
O şedinţă de criză condusă de directorul general al clubului Real Madrid, José Ángel Sánchez, a fost organizată în vestiarul madrilen. A fost deschisă o anchetă internă, iar cei doi jucători vor fi, evident, sancţionaţi, iar sumele sunt uriaşe: 500.000 de euro “de căciulă”.
