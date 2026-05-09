Ce a putut să spună soţia lui Federico Valverde după scandalul uriaş cu Aurelien Tchouameni

Soţia lui Fede Valverde, Mina Bonino, a dat cărţile pe faţă după scandalul uriaş pe care uruguayanul l-a avut cu Aurelien Tchouameni, în urma căruia sud-americanul va rata El Clasico, ce va avea loc duminică.

Real Madrid a deschis o anchetă internă, după ce situaţia de la antrenament dintre cei doi a degenerat şi Valverde a fost rănit la faţă, Fede a ajuns la spital, dar soţia lui susţine că “e de la o “căzătură, nu de la un pumn”.

”S-a lovit la cap, de asta poartă șapcă. Are o tăietură care nu se vede și nu e de la vreun pumn, pentru că nu a existat niciunul.

E de la căzătură. Toată lumea a spus deja asta. Ce altceva vreți să credeți? Vreți să vedeți sânge? Nu o să vedeți aici.

Acesta este Instagramul meu, aceasta este familia mea și nu am absolut nimic de spus sau de clarificat, pentru că nu este obligația mea. Lăsați-mă în pace”, a fost reacţia avută de soţia lui Valverde, la propria postare de Instagram, la care fusese întrebată de ce soţul ei poartă şapcă.