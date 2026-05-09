Ce trebuie să facă U Cluj pentru a reuşi eventul, după pasul greşit al Universităţii Craiova: “Dacă Bergodi îndrăzneşte…”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 9:57

Jucătorii de la U Cluj, bucurie la finalul unui meci/ Sport Pictures

Raul Rusescu a reacţionat, după pasul greşit făcut de Universitatea Craiova, în lupta la titlu. Oltenii lui Filipe Coelho au remizat cu CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a opta de play-off.

În cazul în care o va învinge pe Rapid în această rundă, U Cluj se va apropia la un singur punct de Universitatea Craiova. În următoarea etapă, cele două contracandidate la titlu se vor întâlni în meci direct, pe “Ion Oblemenco”.

Raul Rusescu ştie ce trebuie să facă U Cluj pentru a reuşi eventul

Raul Rusescu a transmis că dacă Universitatea Craiova îşi va păstra nivelul de joc arătat în meciul cu CFR Cluj, nu va reuşi eventul în acest sezon. Oltenii se vor duela cu U Cluj în finala Cupei României, meciul urmând să se dispute miercuri, de la ora 20:00.

Fostul atacant consideră că U Cluj ar putea câştiga ambele trofee pentru care se luptă, pe acest final de sezon, în cazul în care Cristiano Bergodi va schimba sistemul de joc. Rusescu consideră că italianul ar trebui să folosească un sistem cu trei fundaşi centrali.

“Cred că și U Cluj e mulțumită cu acest egal, în ideea în care câștigă cu Rapid. Dacă o bate pe Rapid, U Cluj va câștiga minim un trofeu sezonul acesta. La cum a arătat jocul Craiovei în acest meci, nu poate face eventul.

Craiova pare temătoare, antrenorul pare temător, nu știe să gestioneze când adversarii joacă un sistem în oglindă, cu 3 fundași centrali și două benzi.

Deci totul e pentru U Cluj, care intră în săptămâna decisivă din istoria clubului cu un avantaj psihologic. Se poate apropia la un punct. Dacă îndrăznește Bergodi să joace cu 3 fundași centrali, câștigă și finala Cupei și titlul. Lucrurile se complică substanțial pentru Craiova, la modul cum au arătat fotbalistic”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

