Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB - Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema” - Antena Sport

Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB – Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema”

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 21:45

Istvan Kovacs în FCSB - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea campioanei României. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League a luat mai multe decizii greșite în disputa de pe Arena Națională, fiind criticat pentru asta.

Marius Avram a analizat per total prestația centralului din Carei și l-a taxat pe acesta pentru faptul că majoritatea deciziilor importante au fost luate de Sorin Costreie, cel aflat în camera VAR.

Marius Avram l-a taxat pe Istvan Kovacs: „Să te arbitreze Costreie?”

Istvan Kovacs a avut mai multe decizii eronate pe parcursul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova. Centralul din Carei a fost criticat pentru evoluția sa din acest derby, având în vedere faptul că acesta a fost atenționat din camera VAR de Sorin Costreie.

El a dictat o lovitură de la 11 metri pentru campioana României în debutul jocului, însă a refuzat să acorde ale două penalty-uri pentru gruparea roș-albastră. Culmea, după ce a fost chemat din camera VAR să revadă fazele, deciziile au fost inverse.

Marius Avram nu l-a iertat pe cel care a oficiat la jocul dintre Paris Saint Germain și Inter, din finala Ligii Campionilor și l-a criticat pe acesta pentru felul cum a gestionat fazele importante.

„Tu, arbitru de Champions League, să te arbitreze Costreie? Costreie a condus meciul ăsta. Nu e ce trebuie. Dacă aș fi la CCA, l-aș chema pe Istvan Kovacs și i-aș spune: ‘Tratează meciurile din SuperLiga ca pe finale de Liga Campionilor’. Cred că va exista o discuție, nu știu. Eu l-aș chema”, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.

