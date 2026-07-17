„A plecat deja!” Gigi Becali a anunțat transferul lui Mihai Lixandru de la FCSB! Suma încasată de club

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru a plecat de la FCSB! Patronul roș-albaștrilor a spus și ce sumă a încasat în schimbul mijlocașului.

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Lixandru nu a fost în lotul celor de la FCSB pentru partida cu FC Argeș, câștigată de bucureșteni cu scorul de 2-0. Acum, Gigi Becali a dezvăluit că acesta s-a înțeles deja cu o nouă echipă.

Mihai Lixandru a plecat de la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru a semnat deja contractul cu o nouă echipă. Acesta nu a dat însă numele clubului la care va juca românul.

De asemenea, patronul de la FCSB a transmis că va încasa suma de 600.000 de euro în schimbul acestui transfer.

„Lixandru a plecat deja, deja a făcut contractul. Nu știu unde a plecat, mi-a spus MM că a semnat contractul. 600.000 (n.r. a încasat FCSB).