„A plecat deja!” Gigi Becali a anunțat transferul lui Mihai Lixandru de la FCSB! Suma încasată de club

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru a plecat de la FCSB! Patronul roș-albaștrilor a spus și ce sumă a încasat în schimbul mijlocașului.
Lixandru nu a fost în lotul celor de la FCSB pentru partida cu FC Argeș, câștigată de bucureșteni cu scorul de 2-0. Acum, Gigi Becali a dezvăluit că acesta s-a înțeles deja cu o nouă echipă.
Mihai Lixandru a plecat de la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali
Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru a semnat deja contractul cu o nouă echipă. Acesta nu a dat însă numele clubului la care va juca românul.
De asemenea, patronul de la FCSB a transmis că va încasa suma de 600.000 de euro în schimbul acestui transfer.
„Lixandru a plecat deja, deja a făcut contractul. Nu știu unde a plecat, mi-a spus MM că a semnat contractul. 600.000 (n.r. a încasat FCSB).
(n.r. Sunteți mulțumit?) Păi dacă nu mai intra în vederile noastre…”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.
Gigi Becali, prima reacţie după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „Ce să facem şi noi”
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Argeş, în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de încântat după succesul fără emoţii înregistrat de echipa sa.
FCSB a reuşit să se impună graţie golurilor marcate de Daniel Bîrligea, în minutul 19, şi Florin Tănase, în minutul 45+4, din penalty.
Gigi Becali a subliniat că „inovaţia” de la mijlocul terenului, cu Risto Radunovic titular, a fost ideea lui Marius Baciu. Patronul de la FCSB a transmis că echipa a reuşit să se impună fără emoţii chiar şi cu mari probleme de lot.
Becali a oferit detalii şi despre situaţia jucătorilor cu probleme medicale. Ofri Arad a suferit „o mică” lovitură, motiv pentru care n-a putut evolua cu FC Argeş, iar Eddy Gnahore nu este încă pregătit din punct de vedere fizic, el alăturându-se mai târziu antrenamentelor roş-albaştrilor.
„Ce să facem și noi, am luat 3 puncte, am bătut cu patru copii în teren. Fără emoții, fără probleme. Păi sunt mai mulțumit pentru faptul că la mijlocul terenului am avut improvizații. Niciunul nu era mijlocaș central, a fost improvizația lui Baciu, o idee foarte bună. Arad are o lovitură, o mică lovitură.
Gnahore a zis că nu e pregătit, noi am fost de acord. Joao Paulo este la Campionatul Mondial, din trei mijlocași, niciunul nu am avut”, a declarat Gigi Becali.
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