Gigi Becali, prima reacţie după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „Ce să facem şi noi”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Argeş, în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de încântat după succesul fără emoţii înregistrat de echipa sa.
FCSB a reuşit să se impună graţie golurilor marcate de Daniel Bîrligea, în minutul 19, şi Florin Tănase, în minutul 45+4, din penalty.
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – FC Argeş 2-0
Gigi Becali a subliniat că „inovaţia” de la mijlocul terenului, cu Risto Radunovic titular, a fost ideea lui Marius Baciu. Patronul de la FCSB a transmis că echipa a reuşit să se impună fără emoţii chiar şi cu mari probleme de lot.
Becali a oferit detalii şi despre situaţia jucătorilor cu probleme medicale. Ofri Arad a suferit „o mică” lovitură, motiv pentru care n-a putut evolua cu FC Argeş, iar Eddy Gnahore nu este încă pregătit din punct de vedere fizic, el alăturându-se mai târziu antrenamentelor roş-albaştrilor.
„Ce să facem și noi, am luat 3 puncte, am bătut cu patru copii în teren. Fără emoții, fără probleme. Păi sunt mai mulțumit pentru faptul că la mijlocul terenului am avut improvizații. Niciunul nu era mijlocaș central, a fost improvizația lui Baciu, o idee foarte bună. Arad are o lovitură, o mică lovitură.
Gnahore a zis că nu e pregătit, noi am fost de acord. Joao Paulo este la Campionatul Mondial, din trei mijlocași, niciunul nu am avut”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – FC Argeş 2-0.
FCSB – FC Argeş 2-0
Pe arena din Ghencea, oaspeţii au solicitat penalty în minutul 7, la o cădere în careul gazdelor a unui jucător piteştean, dar, după analizarea fazei, arbitrul nu a acordat nimic. Roş-albaştrii au deschis scorul în minutul 19, când Octavian Popescu a executat o lovitură liberă perfect pentru Bîrligea şi acesta a înscris cu o lovitură de cap. Elevii lui Marius Baciu au continuat să preseze şi Dawa a trimis pe lângă poartă, în minutul 26. După cinci minute Căbuz a scos şutul lui Radunovic, mingea a ajuns la Octavian Popescu, dar şutul acestuia a ocolit poarta. Octavian Popescu a obţinut un penalty în minutul 45, după ce a fost faultat în careu de Oancea, şi Florin Tănase a majorat avantajul gazdelor în al patrulea minut de prelungire.
În partea secundă, Bogdan Andone a forţat atacul cu trei modificări efectuate la pauză, dar după încercarea lui Idowu din minutul 57, prinsă de Târnovanu, ofensiva oaspeţilor nu a pus probleme bucureştenilor. Căbuz a intervenit foarte bine la şutul din marginea careului expediat de Bîrligea, în minutul 64, apoi Stoian a marcat la prima atingere de balon, în minutul 80, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. S-a terminat FCSB – FC Argeş 2-0 şi pentru bucureşteni urmează cupele europene.
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