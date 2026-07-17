Gigi Becali, prima reacţie după debutul perfect al FCSB-ului în noul sezon: „Ce să facem şi noi”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Argeş, în prima etapă din noul sezon de Liga 1. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de încântat după succesul fără emoţii înregistrat de echipa sa.

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FCSB a reuşit să se impună graţie golurilor marcate de Daniel Bîrligea, în minutul 19, şi Florin Tănase, în minutul 45+4, din penalty.

Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – FC Argeş 2-0

Gigi Becali a subliniat că „inovaţia” de la mijlocul terenului, cu Risto Radunovic titular, a fost ideea lui Marius Baciu. Patronul de la FCSB a transmis că echipa a reuşit să se impună fără emoţii chiar şi cu mari probleme de lot.

Becali a oferit detalii şi despre situaţia jucătorilor cu probleme medicale. Ofri Arad a suferit „o mică” lovitură, motiv pentru care n-a putut evolua cu FC Argeş, iar Eddy Gnahore nu este încă pregătit din punct de vedere fizic, el alăturându-se mai târziu antrenamentelor roş-albaştrilor.

„Ce să facem și noi, am luat 3 puncte, am bătut cu patru copii în teren. Fără emoții, fără probleme. Păi sunt mai mulțumit pentru faptul că la mijlocul terenului am avut improvizații. Niciunul nu era mijlocaș central, a fost improvizația lui Baciu, o idee foarte bună. Arad are o lovitură, o mică lovitură.