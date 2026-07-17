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„Mă voi retrage”. Decizie radicală luată de titularul Spaniei, înaintea finalei cu Argentina de la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 23:04

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„Mă voi retrage. Decizie radicală luată de titularul Spaniei, înaintea finalei cu Argentina de la Mondial

Jucătorii Spaniei, la începutul unui meci de la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Marc Cucurella (27 de ani) e gata să ia o decizie radicală, înaintea finalei Campionatului Mondial, Spania – Argentina. Partida „de foc” de la New York va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Marc Cucurella a transmis că e dispus să se retragă de la echipa naţională a Spaniei, în cazul în care ibericii vor învinge Argentina şi îşi vor trece în palmares al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010.

Marc Cucurella, decizie radicală înaintea finalei Campionatului Mondial, Spania – Argentina

Marc Cucurella a oferit un interviu în presa din Spania, înaintea confruntării cu Argentina. Fundaşul transferat de Real Madrid, în această vară, a transmis că e dispus să-şi încheie cariera la naţională în cazul unui succes cu sud-americanii în finala de duminică.

„Dacă voi câștiga Cupa Mondială, îl voi suna pe Luis a doua zi și îi voi spune că mă retrag din echipa națională”, a declarat Marc Cucurella, înainte de Spania – Argentina, conform Movistar.

De asemenea, Marc Cucurella a mai transmis că va recurge şi la un alt gest ieşit din comun, dacă Spania va deveni campioană mondială. Acesta a declarat că îşi va tatua chipul lui Luis de la Fuente, selecţionerul ibericilor.

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„Dacă vom câștiga Cupa Mondială, îmi voi tatua chipul lui Luis de la Fuente pe corp”, a mai spus Marc Cucurella, conform thesun.co.uk.

Marc Cucurella a fost jucător de bază în naţionala Spaniei, la Campionatul Mondial. Fundaşul stânga de 27 de ani a fost integralist în toate cele şapte meciuri bifate de iberici la turneul final, reuşind să ofere două pase de gol în duelul câştigat cu Austria, scor 3-0, în şaisprezecimi.

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