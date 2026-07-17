Gigi Becali nu a avut răbdare cu Dennis Politic! Jucătorul, schimbat la pauză în FCSB – FC Argeș

Dennis Politic a fost titular în meciul FCSB – FC Argeș, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Gigi Becali nu a avut răbdare cu fostul dinamovist și a ales să îl schimbe la pauză.

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Politic a fost împrumutat la Hermannstadt în stagiunea precedentă de Liga 1. Atacantul nu a impresionat însă în tricoul formației care avea să retrogradeze în Liga a 2-a și a revenit la FCSB,

Gigi Becali l-a schimbat la pauză pe Dennis Politic, în FCSB – FC Argeș

Dennis Politic nu s-a remarcat în prima repriză a partidei FCSB – FC Argeș, în care fosta campioană a marcat de 2 ori, prin Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Astfel, Gigi Becali a decis să îl înlocuiască cu Mihai Toma.

Cum au arătat echipele de start în FCSB – FC Argeș:

FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Politic, F. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea. Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa.

Antrenor: Marius Baciu