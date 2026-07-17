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Gigi Becali nu a avut răbdare cu Dennis Politic! Jucătorul, schimbat la pauză în FCSB – FC Argeș

Alex Ioniță Publicat: 17 iulie 2026, 22:46

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Gigi Becali nu a avut răbdare cu Dennis Politic! Jucătorul, schimbat la pauză în FCSB – FC Argeș

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Dennis Politic a fost titular în meciul FCSB – FC Argeș, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Gigi Becali nu a avut răbdare cu fostul dinamovist și a ales să îl schimbe la pauză.

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Politic a fost împrumutat la Hermannstadt în stagiunea precedentă de Liga 1. Atacantul nu a impresionat însă în tricoul formației care avea să retrogradeze în Liga a 2-a și a revenit la FCSB,

Gigi Becali l-a schimbat la pauză pe Dennis Politic, în FCSB – FC Argeș

Dennis Politic nu s-a remarcat în prima repriză a partidei FCSB – FC Argeș, în care fosta campioană a marcat de 2 ori, prin Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Astfel, Gigi Becali a decis să îl înlocuiască cu Mihai Toma.

Cum au arătat echipele de start în FCSB – FC Argeș:

FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Politic, F. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea. Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa.
Antrenor: Marius Baciu

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FC Argeș: Căbuz – Oancea, Sadriu, M. Tudose, Borța – Rață, Sierra, Emmers – Y. Pîrvu – Micovschi, Matos.
Rezerve: Straton, G. Șerban, Tofan, Garutti, Antoniou, Rădescu, Idowu, Dulcea, R. Moldoveanu, Balaure, M. Marin, Cotea. Antrenor: Bogdan Andone

Daniel Bîrligea a înscris primul gol al FCSB-ului din noul sezon al Ligii 1!

Daniel Bîrligea (26 de ani) a deschis scorul în meciul FCSB – FC Argeş, primul al roş-albaştrilor din acest nou sezon al Ligii 1. În minutul 19, Bîrligea a înscris cu o superbă lovitură de cap, după o centrare foarte bună din lovitură liberă a lui Tavi Popescu (23 de ani). Imediat după gol, Daniel Bîrligea a făcut semnul unei inimi, cel mai probabil pentru logodnica lui, Antonia Salanţă.

Daniel Bîrligea a ratat finalul sezonului trecut din pricina unei accidentări. 7 goluri şi un assist a reuşit Bîrligea în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a înscris 5 goluri şi a oferit 2 assist-uri în cele 10 meciuri jucate în Europa League.

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4.5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Transferat în toamna lui 2024 de la CFR Cluj, atacantul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

9 meciuri şi 2 goluri are Bîrligea şi pentru echipa naţională a României. El a debutat pentru naţională sub comanda lui Edi Iordănescu, pe 15 octombrie 2023, în meciul România – Andorra 4–0, din preliminariile EURO 2024.

Primul lui gol pentru națională a venit pe 18 noiembrie 2024, în victoria României cu Cipru 4–1, din UEFA Nations League.

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