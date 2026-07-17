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Daniel Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului în noul sezon! Gestul făcut de atacant după reuşita de senzaţie

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 22:06

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Daniel Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului în noul sezon! Gestul făcut de atacant după reuşita de senzaţie

Daniel Bîrligea se bucură, după un gol marcat pentru FCSB / Profimedia Images

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Daniel Bîrligea (26 de ani) a deschis scorul în meciul FCSB – FC Argeş, primul al roş-albaştrilor din acest nou sezon al Ligii 1. În minutul 19, Bîrligea a înscris cu o superbă lovitură de cap, după o centrare foarte bună din lovitură liberă a lui Tavi Popescu (23 de ani). Imediat după gol, Daniel Bîrligea a făcut semnul unei inimi, cel mai probabil pentru logodnica lui, Antonia Salanţă.

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Daniel Bîrligea a ratat finalul sezonului trecut din pricina unei accidentări. 7 goluri şi un assist a reuşit Bîrligea în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a înscris 5 goluri şi a oferit 2 assist-uri în cele 10 meciuri jucate în Europa League.

Gestul făcut de Daniel Bîrligea după golul cu FC Argeş
Gestul făcut de Daniel Bîrligea după golul cu FC Argeş

Daniel Bîrligea a înscris primul gol al FCSB-ului din noul sezon al Ligii 1!

4.5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Transferat în toamna lui 2024 de la CFR Cluj, atacantul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

9 meciuri şi 2 goluri are Bîrligea şi pentru echipa naţională a României. El a debutat pentru naţională sub comanda lui Edi Iordănescu, pe 15 octombrie 2023, în meciul România – Andorra 4–0, din preliminariile EURO 2024.

Primul lui gol pentru națională a venit pe 18 noiembrie 2024, în victoria României cu Cipru 4–1, din UEFA Nations League.

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