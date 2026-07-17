Daniel Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului în noul sezon! Gestul făcut de atacant după reuşita de senzaţie

Daniel Bîrligea se bucură, după un gol marcat pentru FCSB / Profimedia Images

Daniel Bîrligea (26 de ani) a deschis scorul în meciul FCSB – FC Argeş, primul al roş-albaştrilor din acest nou sezon al Ligii 1. În minutul 19, Bîrligea a înscris cu o superbă lovitură de cap, după o centrare foarte bună din lovitură liberă a lui Tavi Popescu (23 de ani). Imediat după gol, Daniel Bîrligea a făcut semnul unei inimi, cel mai probabil pentru logodnica lui, Antonia Salanţă.

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Daniel Bîrligea a ratat finalul sezonului trecut din pricina unei accidentări. 7 goluri şi un assist a reuşit Bîrligea în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a înscris 5 goluri şi a oferit 2 assist-uri în cele 10 meciuri jucate în Europa League.

Daniel Bîrligea a înscris primul gol al FCSB-ului din noul sezon al Ligii 1!

4.5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Transferat în toamna lui 2024 de la CFR Cluj, atacantul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

9 meciuri şi 2 goluri are Bîrligea şi pentru echipa naţională a României. El a debutat pentru naţională sub comanda lui Edi Iordănescu, pe 15 octombrie 2023, în meciul România – Andorra 4–0, din preliminariile EURO 2024.

Primul lui gol pentru națională a venit pe 18 noiembrie 2024, în victoria României cu Cipru 4–1, din UEFA Nations League.