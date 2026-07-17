Octavian Popescu, repriză de vis cu FC Argeș! Assist și penalty obținut de fotbalistul lui Marius Baciu

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

FCSB și-a început sezonul pe stadionul Steaua în compania celor de la FC Argeș, iar formația antrenată de Marius Baciu a făcut spectacol în prima repriză a partidei.

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Octavian Popescu a fost remarcatul primelor 45 de minute, fiind la originea ambelor goluri înscrise de gruparea roș-albastră.

Octavian Popescu, MVP-ul primei reprize cu FC Argeș

Octavian Popescu a început ca titular disputa cu FC Argeș, iar fotbalistul lui Marius Baciu l-a servit ideal pe Daniel Bîrligea în minutul 19 al partidei.

Jucătorul a mai avut câteva acțiuni bune, iar în prelungirile primei reprize, l-a păcălit în careu pe Dorinel Oancea și a obținut lovitura de la 11 metri, din care a punctat Florin Tănase.