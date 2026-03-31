A revenit la antrenamentele Rapidului după 276 de zile. Anunțul făcut de giuleșteni

Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 16:34

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Borisov Burmaz s-a accidentat înainte de începerea noului sezon, iar fotbalistul lui Costel Gâlcă a urmat un proces lung de recuperare, după o leziune de ligament încrucișat anterior, suferită în timpul unui meci amical cu Vardar Skopje.

După 276 de zile, acesta a revenit la antrenamente și se pregătește pentru momentul revenirii pe gazon, postul de atacant fiind unul deficitar la Rapid în actuala stagiune.

Borisov Burmaz a revenit la antrenamentele Rapidului

Borisov Burmaz a revenit pentru a întări atacul formației antrenate de Costel Gâlcă și va lupta pentru un post de titular în echipa giuleștenilor cu Daniel Paraschiv și Elvir Koljic.

Fotbalistul a suferit o accidentare gravă în cantonamentul din vara anului 2025 și a avut nevoie de nouă luni pentru a putea fi prezent la antrenamentele alb-vișiniilor.

„Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți.

Bine ai revenit, Bora!”, se arată în comunicatul publicat de giuleșteni pe Facebook.

