Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: "Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi”

Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: “Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi”

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 11:37

Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului, la un meci / Hepta

Adrian Ilie (51 de ani), fost jucător la Steaua şi Valencia şi fost fotbalist al naţionalei României, i-a criticat pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani).

“Cobra” e de părere că cei doi, care au cucerit titlul cu FCSB în ultimele două sezoane, nu au gestionat cum trebuie forma sportivă a roş-albaştrilor.

Adrian Ilie nu i-a menajat pe Charalambous şi Pintilii: “Cum îi antrenează ca să nu ajungă la poartă?”

“Nu înţeleg cum îi antrenează pe FCSB ca să nu ajungă la poartă. În prima repriză nu a fost şut pe poartă. Dinamo putea să le ia 6 puncte (n.r: ţinând cont de victoria din tur). Lăsându-l pe Gigi, că face echipa, dar nici tactica nu se vede. S-a văzut o organizare mult mai bună a lui Dinamo.

Antrenorii nu au ştiut să gestioneze forma fizică a jucătorilor. Ce faci toată săptămâna la antrenament? Cum pregăteşti meciul?”, a spus Adrian Ilie pentru fanatik.ro.

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.

În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.

În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.

