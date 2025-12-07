Adrian Ilie i-a făcut praf pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii: "Ce faci toată săptămâna? Lasă-l pe Gigi" - Antena Sport

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului, la un meci / Hepta

Adrian Ilie (51 de ani), fost jucător la Steaua şi Valencia şi fost fotbalist al naţionalei României, i-a criticat pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani).

“Cobra” e de părere că cei doi, care au cucerit titlul cu FCSB în ultimele două sezoane, nu au gestionat cum trebuie forma sportivă a roş-albaştrilor.

Adrian Ilie nu i-a menajat pe Charalambous şi Pintilii: “Cum îi antrenează ca să nu ajungă la poartă?”

“Nu înţeleg cum îi antrenează pe FCSB ca să nu ajungă la poartă. În prima repriză nu a fost şut pe poartă. Dinamo putea să le ia 6 puncte (n.r: ţinând cont de victoria din tur). Lăsându-l pe Gigi, că face echipa, dar nici tactica nu se vede. S-a văzut o organizare mult mai bună a lui Dinamo.

Antrenorii nu au ştiut să gestioneze forma fizică a jucătorilor. Ce faci toată săptămâna la antrenament? Cum pregăteşti meciul?”, a spus Adrian Ilie pentru fanatik.ro.

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.