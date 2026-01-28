Adrian Mutu a dat verdictul după transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid! - Antena Sport

Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor al Rapidului, a lăudat transferul lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la formaţia din Giuleşti.

Moruţan era dorit şi de FCSB, dar echipa patronată de Dan Şucu (62 de ani) a reuşit să obţină semnătura fostului jucător al naţionalei. Accidentat grav înainte de Europeanul din 2024, Olimpiu Moruţan a ratat turneul final din Germania.

Adrian Mutu, despre venirea lui Moruţan la Rapid: “Cel mai bun transfer din România”

În momentul în care şi-a rupt tendonul lui Ahile, Moruţan evolua la Ankaragucu. Ulterior, el a evoluat ca jucător împrumutat la Pisa, iar mai apoi la Aris Salonic. În Grecia nu a reuşit niciun gol şi niciun assist în cele 17 partide în care a evoluat, în toate competiţiile.

Olimpiu Moruţan a debutat cu dreptul la Rapid, în victoria cu 2-1 a giuleştenilor, în deplasare, la UTA. El a centrat la faza golului din care Bolgado le-a adus victoria giuleştenilor. Cotat în trecut la 5 milioane de euro, Olimpiu Moruţan valorează în prezent 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. El are 17 meciuri şi un gol în tricoul naţionalei României.

„Moruțan e sigur cel mai bun transfer făcut în România în această iarnă. Poate face diferența în campionat, e un plus. Parcă îi lipsește puțin ritmul, la cum îl știu, dar a destabilizat apărarea, a făcut niște lucruri prin care a adus un plus. Cu el în formă maximă, Rapid devine și mai puternică.