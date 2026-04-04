Adrian Porumboiu, verdict categoric despre fazele controversate din Botoşani – FCSB 3-2: “Nici dacă era blat…”

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 8:34

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului pierdut cu Botoşani/ Sport Pictures

Adrian Porumboiu a analizat fazele controversate din Botoşani – FCSB 3-2, meciul din etapa a treia de play-out. Fostul patron de la Vaslui a dat un verdict categoric şi a transmis că apărarea roş-albaştrilor a fost una dezastruoasă.

Porumboiu a transmis că “nici dacă era blat”, campioana nu s-ar fi apărat atât de modest în meciul pierdut în Moldova.

Adrian Porumboiu a mai oferit declaraţii şi despre faza în care Juri Cisotti a cerut penalty, în startul meciului, dar şi despre momentul când Enriko Papa ar fi putut fi eliminat, pentru un fault comis asupra lui Florin Tănase . Acesta a subliniat însă că nu se poate vorbi prea mult despre arbitraj, ţinând cont de jocul slab al campioanei.

“N-am întâlnit un meci la nivelul ăsta în care să vezi trei contraatacuri în care erau trei jucători de la Botoșani și un singur apărător. Nici dacă era blat nu se apărau așa! Eu nu am văzut până acum așa ceva. Era 2-1 pentru FCSB. Nu am văzut până acum să rămână un singur fundaș pe linie. Ceilalți nu știu unde erau. E terifiant să vezi.

Sunt circumstanțe de penalty, dar nu am analizat faza. Încerc să o rememorez. E o fază pe care o putem analiza. Și eu am avut o ușoară impresie de penalty, îi agață piciorul, este un contact.

Au fost faze care puteau avea și altă judecată. Dacă ne ducem spre arbitraj la un meci care a fost sub orice critică pentru FCSB… Puteau fi, dar mai dădeau două sau trei goluri adversarii. Nu am mai văzut niciodată o asemenea apărare“, a declarat Adrian Porumboiu, conform gsp.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

