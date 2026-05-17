Cristiano Bergodi, resemnat după ce U Cluj a pierdut clar duelul din Bănie. Ce a scos în evidență italianul

Universitatea Cluj a încheiat o săptămână de coșmar, asta după ce formația antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut Cupa și titlul în fața Universității Craiova.
După fluierul final, Cristiano Bergodi a fost vizibil afectat de rezultatul dur și a explicat care este singurul plus cu care rămâne în urma eșecului cu scorul de 5-0.
Cristiano Bergodi: „Bravo lor”
Universitatea Cluj va încheia sezonul pe locul al doilea, însă formația antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut două trofee în mai puțin de o săptămână, ambele în fața Universității Craiova.
Chiar și așa, tehnicianul italian s-a declarat mulțumit de felul cum se încheie campionat și a scos în evidență faptul că echipa va juca din nou în cupele europene.
„În prima repriză au fost mai buni, bravo lor, dar am luat două goluri în 9 minute şi acolo… Nu eram poziţionaţi bine, dar nu e corect acum să discutăm de greşeli. Am intrat temători, după ne-au dat afară un jucător şi s-a terminat meciul.
(n.r. cu ce rămâneţi după acest sezon?) Calificarea în Europa League, am pornit în octombrie, eram pe locul 10 şi am ajuns pe locul 2, eu cred că e un lucru extraordinar de frumos”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit primasport.ro.
