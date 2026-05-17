Valentin Mihăilă a apărut alături de Mihai Rotaru după ce Craiova a luat eventul! Mesaj tranşant despre revenire

Valentin Mihăilă (26 de ani) a văzut din tribune “finala” de titlu, câştigată de Universitatea Craiova cu 5-0 cu U Cluj. Oltenii au cucerit, astfel, eventul, pentru prima oară după 35 de ani, având în vedere că, recent, au câştigat şi Cupa României, în finala cu U Cluj.
Valentin Mihăilă a fost pe stadionul “Ion Oblemenco”, să îşi susţină fosta echipă. I-a felicitat pe jucătorii lui Filipe Coelho după victoria fabuloasă din “finala” cu U Cluj. El a apărut la interviu alături de patronul oltenilor, Mihai Rotaru.
Valentin Mihăilă, întrebat dacă se gândeşte la o revenire la Universitatea Craiova: “Am contract”
A fost întrebat dacă se gândeşte la o revenire la Universitatea Craiova, dar a spus tranşant că are contract cu Rizespor. Înţelegerea lui cu echipa turcă expiră abia în vara lui 2029. Mihăilă e cotat la 2.9 milioane de euro de către transfermarkt.com.
“Ai auzit ce a spus domnul Rotaru?”, a fost întrebat Mihăilă.
“Eu am contract, îmi văd de treaba mea. Eu mai am contract trei ani cu Rize, nu mă gândesc deocamdată să mă întorc, dar mă bucur enorm pentru ei. Nimic nu poate fi mai frumos decât să câștige ambele trofee de o asemenea manieră. A fost un meci perfect, doar felicitări merită băieții în această seară. Mă bucur enorm pentru ei, pentru jucători. Au făcut un lucru fabulos aici. Îi felicit și sper să joace în Champions League la anul, să venim să ascultăm imnul”, a declarat Valentin Mihăilă, pentru digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul.
Mihăilă a vorbit şi despre revenirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei. De-abia aşteaptă să lucreze cu “Regele”.
“(n.r: despre cum va fi cu Gică Hagi pe banca naţionalei) O să vedem. Deocamdată nu am avut discuţii cu domnul selecţioner. Ne-am întâlnit, dar nu am apucat să discutăm mari lucruri.
Chiar vreau să văd cum ne va motiva (n.r: Gică Hagi), ce va schimba la noi, ce va încerca să jucăm. Sper să fie totul bine şi să avem rezultate”, a mai spus el pentru sursa citată.
Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a “spulberat”-o pe U cluj: 5-0. Echipa craioveană a reuşit eventul
Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.
Craiova a jucat cu sufletul ”finala campionatului”, conştientizând că un eşec în Bănie ar fi însemnat ratarea încă unei ocazii de a câştiga mult doritul titlu. Şi oltenii nu au stat pe gânduri, asaltând poarta tânărului Lefter încă din start. David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dătător de speranţe. Replica oaspeţilor a venit firav, de la lovitura de cap a lui Lukic, din minutul 30, însă David Matei a trecut pe lângă golul trei, în minutul 39, iar clujenii au rămas în zece trei minute mai târziu, după ce Mendy, care avea deja galben, a intrat dur şi a primit roşu, fiind eliminat.
Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. Este primul titlul care vine la Craiova după 35 de ani.
