Valentin Mihăilă a apărut alături de Mihai Rotaru după ce Craiova a luat eventul! Mesaj tranşant despre revenire

Valentin Mihăilă (26 de ani) a văzut din tribune “finala” de titlu, câştigată de Universitatea Craiova cu 5-0 cu U Cluj. Oltenii au cucerit, astfel, eventul, pentru prima oară după 35 de ani, având în vedere că, recent, au câştigat şi Cupa României, în finala cu U Cluj.

Valentin Mihăilă a fost pe stadionul “Ion Oblemenco”, să îşi susţină fosta echipă. I-a felicitat pe jucătorii lui Filipe Coelho după victoria fabuloasă din “finala” cu U Cluj. El a apărut la interviu alături de patronul oltenilor, Mihai Rotaru.

Valentin Mihăilă, întrebat dacă se gândeşte la o revenire la Universitatea Craiova: “Am contract”

A fost întrebat dacă se gândeşte la o revenire la Universitatea Craiova, dar a spus tranşant că are contract cu Rizespor. Înţelegerea lui cu echipa turcă expiră abia în vara lui 2029. Mihăilă e cotat la 2.9 milioane de euro de către transfermarkt.com.

“Ai auzit ce a spus domnul Rotaru?”, a fost întrebat Mihăilă.

“Eu am contract, îmi văd de treaba mea. Eu mai am contract trei ani cu Rize, nu mă gândesc deocamdată să mă întorc, dar mă bucur enorm pentru ei. Nimic nu poate fi mai frumos decât să câștige ambele trofee de o asemenea manieră. A fost un meci perfect, doar felicitări merită băieții în această seară. Mă bucur enorm pentru ei, pentru jucători. Au făcut un lucru fabulos aici. Îi felicit și sper să joace în Champions League la anul, să venim să ascultăm imnul”, a declarat Valentin Mihăilă, pentru digisport.ro, după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul.