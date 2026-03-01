Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș - Antena Sport

Mamoudou Karamoko, atacantul celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Dinamo și FC Argeș de pe Arena Națională, decisiv în lupta pentru play-off, a marcat o posibilă lovitură dură în tabăra lui Zeljko Kopic. Karamoko s-a accidentat în minutul 50 și a oferit o imagine îngrijorătoare, fiind scos pe targă.

Karamoko s-a accidentat în Dinamo – FC Argeș. Ce riscă jucătorul lui Kopic

Atacantul care a fost unul dintre cei mai buni oameni din ofensivă ai lui Kopic în acest sezon a căzut în careul advers fără să fie atins de vreun adversar la capătul unei faze periculoase pentru alb-roșii. După un un-doi cu Soro, Karamoko a sprintat înspre careul piteștenilor, fiind flancat de doi apărători care l-au blocat din drumul spre balon.

La un moment dat, francezul s-a oprit brusc și s-a prăbuișit, ținându-se de piciorul stâng. Ținând cont că fotbalistul de 26 de ani a avut nevoie de targă și nu a părăsit terenul pe picioarele sale, există posibilitatea ca Mamoudou Karamoko să fi suferit o ruptură.

Scos de pe teren în minutul 52, francezul a fost înlocuit de Alex Pop. În acest sezon, Karamoko a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă în 24 de meciuri.