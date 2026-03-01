Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș

Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 19:30

Comentarii
Alarmă la Dinamo! Un jucător providențial al lui Zeljko Kopic, scos pe targă în meciul cu FC Argeș

Karamoko, scos pe targă în Dinamo - FC Argeș / Captură Digi Sport

Mamoudou Karamoko, atacantul celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul echipei sale contra lui FC Argeș. În startul reprizei secunde, vârful francez s-a prăbușit în careul adversarilor după un sprint și nu a putut să iasă pe propriile picioare de pe teren, fiind scos cu targa de echipa medicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Dinamo și FC Argeș de pe Arena Națională, decisiv în lupta pentru play-off, a marcat o posibilă lovitură dură în tabăra lui Zeljko Kopic. Karamoko s-a accidentat în minutul 50 și a oferit o imagine îngrijorătoare, fiind scos pe targă.

Karamoko s-a accidentat în Dinamo – FC Argeș. Ce riscă jucătorul lui Kopic

Atacantul care a fost unul dintre cei mai buni oameni din ofensivă ai lui Kopic în acest sezon a căzut în careul advers fără să fie atins de vreun adversar la capătul unei faze periculoase pentru alb-roșii. După un un-doi cu Soro, Karamoko a sprintat înspre careul piteștenilor, fiind flancat de doi apărători care l-au blocat din drumul spre balon.

La un moment dat, francezul s-a oprit brusc și s-a prăbuișit, ținându-se de piciorul stâng. Ținând cont că fotbalistul de 26 de ani a avut nevoie de targă și nu a părăsit terenul pe picioarele sale, există posibilitatea ca Mamoudou Karamoko să fi suferit o ruptură.

Scos de pe teren în minutul 52, francezul a fost înlocuit de Alex Pop. În acest sezon, Karamoko a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă în 24 de meciuri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
19:30
Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură”
19:26
LIVE TEXTDinamo – FC Argeş 0-0. Miză uriaşă pentru play-off. Alb-roșiii, mult mai periculoși
19:17
„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos”
18:58
Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu
18:47
Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară”
18:31
Radu Drăguşin şi Micky van de Ven, puşi la zid în presa din Anglia: “Niciunul nu ştie!”
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial