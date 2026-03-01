Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: "Dictatori! E o batjocură" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ziua şi scandalul în Liga 1! Eugen Neagoe a răbufnit din cauza arbitrajului: “Dictatori! E o batjocură”

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 19:30

Eugen Neagoe, în timpul unui meci / Sport Pictures

Eugen Neagoe a avut o reacţie dură la adresa arbitrajului din partida Petrolul Ploieşti – Csikszereda, încheiată la egalitate, scor 1-1. Antrenorul “lupilor galbeni” susţine că meciul de pe Ilie Oană a fost influenţat de o decizie luată de centralul George Roman.

Neagoe a cerut penalty pentru Petrolul Ploieşti la un presupus fault comis de portarul Pap asupra lui Marco Dulca, dar “lupii galbeni” nu au avut câştig de cauză la faza respectivă care s-a petrecut în minutul 26, la 0-0.

Eugen Neagoe s-a dezlănţuit după Petrolul Ploieşti – Csikszereda 1-1: “E viciere de rezultat”

După meci, Neagoe a făcut praf arbitrajul din România şi i-a dat dreptate lui Gică Popescu, cel care a declarat că echipele care fac cel mai mare scandal au de câştigat mai târziu:

“Cu ușurință s-a acordat acel penalty (n.r. pentru Csikszereda), dar ce pot să mai zic. Noi avem penalty clar în prima repriză (n.r. în minutul 26), îi dă portarul în cap lui Dulca. Vorbim că avem VAR, AVAR, e o batjocură. Nici măcar bun simț nu avem, o rușine.

Asta e viciere de rezultat, când nu dai penalty la 0-0. Îi dă portarul cu pumnul în cap. Mai penalty decât ăsta care este? E rușinos, este jenant. Trebuie să faci scandal la fiecare meci? Ei (n.r. arbitrii) chiar nu se gândesc la noi deloc? Vorbim să ne comportăm elegant, frumos, dar ei se gândesc la noi?

Noi muncim în fiecare zi, la fel ca și ei. Ei vin cu o dezinvoltură așa, te persiflează, îți dă și cartonaș. Nici să vorbesc nu am voie? Am văzut meciuri în cupele europene. Vin antrenorii, mă uit la Simeone, mai are puțin și calcă tușa, se intră pe teren. Arbitrii îi atrag frumos atenția.

La noi sunt dictatori. Nici nu stau cu tine de vorbă. Oameni buni, treziți-vă. Avea dreptate Gică Popescu. Cine țină mai tare, ăla e mai șmecher. Asta trebuie să faci. Nu ai voie să spui ceea ce vezi? Dacă e penalty, dă penalty. Poate ratăm.

Acum la fiecare meci e scandal. Oamenii țipă și au dreptate. VAR-ul nu a rezolvat nimic. Intervine doar când vrea, pentru cine vrea. Ar trebui să se gândească foarte bine la ce au de făcut pentru că încep play-off-ul și play-out-ul. Îmi este teamă”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

