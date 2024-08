Alexandru Mitriţă, discurs tare după derby-ul cu Dinamo: "A fost ca la război!" Ce a spus despre convocarea la naţionala României - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a avut un discurs tare după derby-ul cu Dinamo. Acesta a spus că s-a simţit ca la război şi că echipa trebuie să gestioneze bine această înfrângere. De asemenea, Mitriţă a spus că aşteaptă şi convocarea la echipa naţională.

Aceasta a fost prima înfrângere pentru Universitatea Craiova în acest sezon, iar Mitriţă vrea să îşi ia revanşa în derby-ul din etapa viitoare cu Rapid.

„A fost un meci greu pe un teren complicat. Ştiam că Dinamo e echipă bună, că ştiu să joace fotbal. S-au apărat cu 2 oameni în minus. Atât am putut în seara asta. Este o înfrângere, trebuie să o gestionăm bine şi urmează meciul cu Rapid pe care trebuie să îl câştigăm. A fost un teren de război, a fost un meci de război, aşa este un derby. Ei au o echipă foarte bună, fac un pressing avansat, se pare că nici noi nu am avut o evoluţie bună. Este un start de sezon bun, suntem pe primul loc. Am avut meciul în mână, trebuie să gestionăm bine. Vă daţi seama că dacă nu îmi iese jocul sunt supărat. Trebuie să ne gândim bine la următorul meci. Nu am vorbit cu absolut nimeni. Îmi doresc să joc la echipa naţională, e o onoare pentru mine”, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.

Dinamo – Universitatea Craiova 2-1. Victorie eroică pe pentru echipa lui Kopic, care a terminat meciul în 9 oameni. Aceasta a fost şi prima înfrângere pentru Universitatea Craiova în acest sezon al Ligii 1.

Ahmed Bani a deschis scorul pe stadionul Arcul de Triumf chiar din primul minut al meciului, dar golul, care iniţial a fost anulat pentru ofsaid, a fost validat de VAR după vizionări care au durat aproape patru minute. Craiovenii l-au pierdut pe Paradela, accidentat, în minutul 13, apoi Alexandru Mitriţă a lovit bara în minutul 16. Dinamo şi-a majorat avantajul în minutul 42, când Gnahore a înscris cu un şut de la distanţă. Oltenii au redus din diferenţă în minutul 43, prin Elvir Koljic, la o greşeală a lui Eddy Gnahore.