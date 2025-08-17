Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid - FCSB 2-2: "Aşa se joacă fotbalul?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Istvan Kovacs, după remiza înregistrată în meciul de pe Arena Naţională, cu Rapid. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei.

Golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au fost anulate de cele două reuşite ale lui Elvir Koljic, prima fiind înscrisă de atacantul din Bosnia cu călcâiul.

Gigi Becali “a pus tunurile” pe arbitraj după Rapid – FCSB 2-2: “Îi găsesc vină lui Kovacs”

Primul gol marcat de Elvir Koljic a fost unul de pus în ramă. Atacantul din Bosnia a înscris cu călcâiul, din interiorul careului. Cu toate acestea, Gigi Becali este de părerer că fostul atacant al Universităţii Craiova l-a faultat pe Siyabonga Ngezana:

“A fost ghinion, bine, poţi să spui greşeală, dar omul a jucat extraordinar 90 de minute, a făcut o greşeală. Nu sunt supărat, dar azi Târnovanu putea mai mult să facă. Asta e, aşa a fost să fie.

(N.r. Despre faza primului gol) E fault, dacă-l împinge. Îi găsesc vină lui Kovacs, dacă nu lui, VAR-ului. El n-are niciun fel de intenţie la început. Aşa se joacă fotbalul, împingi şi după dai în minge? Trebuia să intervină, eu aşa cred”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.