Andrei Nicolescu, furios după remiza cu FC Argeș: „E ireal câte decizii proaste putem să luăm”. Ce a spus despre Pușcaș

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 22:43

Andrei Nicolescu / Sportpictures

Dinamo București a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, iar tensiunea atinge cote alarmante în tabăra „câinilor”. Remiza de la Mioveni a umplut paharul pentru Andrei Nicolescu, care s-a arătat dezamăgit de evoluția echipei.

Oficialul formației antrenate de Zeljko Kopic a reacționat și cu privire la debutul lui George Pușcaș, care l-a înlocuit pe Alex Pop în repriza secundă.

Andrei Nicolescu: „Sunt foarte, foarte supărat”

George Pușcaș și-a făcut debutul la Dinamo București, atacantul fiind introdus pe teren în a doua repriză a partidei cu FC Argeș, încheiată cu scorul de 1-1.

Andrei Nicolescu este convins că fostul component al echipei naționale poate ajuta formația lui Zeljko Kopic, însă s-a declarat dezamăgit de situația în care a ajuns gruparea alb-roșie.

„Cred că avem nevoie de un reper noi cu noi. E ireal câte decizii proaste putem să luăm când trebuie să fim lucizi. E dezamăgitor. Nu știu dacă e de formă sau de inspirație. Acolo în față sunt mingi simple și nu luăm decizii corecte.

Nu am văzut faza, nu vreau să comentez arbitrajul. Sunt foarte, foarte supărat. Nu sunt un tip isteric. Ceva nu se leagă. Trebuia să forțăm un pic.

(n. r. despre Pușcaș) A avut puține mingi, trebuie să jucăm mai mult cu el. Se vede că are putere, ne va ajuta. Nu a uitat fotbalul. Avem o bancă extraordinară, ar fi o ratare să nu prindem un loc de cupă europeană”, a declarat Andrei Nicolescu.

