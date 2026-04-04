Andrei Nicolescu, furios după remiza cu FC Argeș: „E ireal câte decizii proaste putem să luăm”. Ce a spus despre Pușcaș

Dinamo București a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, iar tensiunea atinge cote alarmante în tabăra „câinilor”. Remiza de la Mioveni a umplut paharul pentru Andrei Nicolescu, care s-a arătat dezamăgit de evoluția echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul formației antrenate de Zeljko Kopic a reacționat și cu privire la debutul lui George Pușcaș, care l-a înlocuit pe Alex Pop în repriza secundă.

Andrei Nicolescu: „Sunt foarte, foarte supărat”

George Pușcaș și-a făcut debutul la Dinamo București, atacantul fiind introdus pe teren în a doua repriză a partidei cu FC Argeș, încheiată cu scorul de 1-1.

Andrei Nicolescu este convins că fostul component al echipei naționale poate ajuta formația lui Zeljko Kopic, însă s-a declarat dezamăgit de situația în care a ajuns gruparea alb-roșie.

„Cred că avem nevoie de un reper noi cu noi. E ireal câte decizii proaste putem să luăm când trebuie să fim lucizi. E dezamăgitor. Nu știu dacă e de formă sau de inspirație. Acolo în față sunt mingi simple și nu luăm decizii corecte.