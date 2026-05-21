“Ni-l dorim” Victor Angelescu a spus pe cine vrea Rapidul în locul lui Gâlcă: “Prima opţiune”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 22:14

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv la clubul din Giuleşti, a spus cine este antrenorul dorit de alb-vişinii pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă.

Angelescu nu l-a mai menajat pe Costel Gâlcă după ce acesta s-a plâns că părerile lui nu au fost ascultate de conducerea Rapidului. Va fi final de drum pentru Gâlcă la Rapid, iar prima opţiune este Daniel Pancu (48 de ani). Această variantă a lansat-o chiar impresarul Giovanni Becali, care îl manageriază pe Pancu. Giovanni Becali a spus clar, în urmă cu ceva vreme, că Pancu o va prelua pe Rapid. Giovanni Becali spunea că Daniel Pancu a luat această decizie cu sufletul.

Victor Angelescu: “Ni-l dorim pe Pancu”

Pancu e un antrenor pe care, sincer, ni-l dorim. E prima oară când e clar că nu mai avem nicio șansă la realizarea obiectivului. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie prima opțiune. E un rapidist get-beget. Eu am mai lucrat cu el, chiar dacă acum e total diferit. A avut prima lui experiență aici ca antrenor.

Îl apreciez ca antrenor și pentru ceea ce vrea să transmită. Dintre toți antrenorii, nu există unul care să transmită o energie mai bine decât el. Cred că a căpătat o experiență foarte importantă prin naționala de tineret și prin ce s-a întâmplat la CFR.

O să avem discuții cu impresarul lui, cu Giovanni (n.r. Becali), și sper să ajungem la un consens și să-l aducem. Dacă nu, avem și altă variantă. Nu am comentat niciodată partea financiară a unui antrenor, nu mi se pare normal. Și ceilalți antrenori au avut salarii bune, niciodată exorbitante”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

