Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo - Antena Sport

Andres Dumitrescu a revenit din această iarnă la Slavia Praga, după un împrumut eșuat la Sigma Olomouc. Fotbalistul care a jucat în Liga 1 pentru Sepsi OSK este tentat de o revenire în România, fiind în contact cu mai multe cluburi.

Deși se vehicula un posibil transfer al acestuia la Dinamo, mutarea pare să fi picat, după ce „câinii” s-au orientat către un alt fundaș stânga, din campionatul intern.

Andres Dumitrescu, aproape de U Cluj

Universitatea Cluj este în căutarea de întăriri pentru a lupta în continuare la play-off, iar Andres Dumitrescu este una dintre țintele lui Cristiano Bergodi, anunță gsp.ro.

După ce Dinamo s-a orientat către Valentin Țicu, venit liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, fundașul stânga este și el aproape de revenirea în campionatul României, acolo unde este dorit de „șepcile roșii”.

Cotat la 300.000 de euro conform Transfermarkt, Andres Dumitrescu a jucat doar cinci meciuri în toate competițiile în actualul sezon, iar șansele ca el să prindă echipa la Slavia Praga sunt mici.