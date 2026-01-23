Anton Kresic a plecat de la CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Anton Kresic a plecat de la CFR Cluj

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 15:30

Anton Kresic, în timpul unui meci - Sport Pictures

CFR Cluj a anunţat, vineri, pe site-ul său oficial, împrumutul fundaşului croat Anton Kresic la gruparea albaneză KF Tirana.

“Cluburile CFR 1907 Cluj şi KF Tirana au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului Anton Kresic la formaţia albaneză. Îţi urăm mult succes la noua echipă, Anton!”, se arată pe site-ul citat, fără a se preciza durata împrumutului.

 
În vârstă de 29 de ani, Kresic a ajuns la CFR Cluj în iulie 2023, sub formă de împrumut de la HNK Rijeka. Un an mai târziu, gruparea ardeleană l-a transferat definitiv pe fundaş, pe care în partea a doua a sezonului 2024-2025 l-a cedat sub formă de împrumut la HNK Gorica. Revenit la Cluj în vara anului trecut, el nu a apucat să evolueze decât în patru partide în actualul sezon.

În total, Anton Kresic a îmbrăcat tricoul formaţiei CFR Cluj în 44 de meciuri, reuşind să marcheze 1 gol.

