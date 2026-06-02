“Antrenor de talie!”. Ioan Varga, anunţul momentului despre înlocuitorul lui Pancu la CFR Cluj

Acţionarul majoritar de la CFR Cluj, Ioan Varga, a făcut un anunţ important cu privire la viitorul antrenor de la CFR Cluj, asta după ce echipa a rămas fără tehnician în urma plecării lui Daniel Pancu.

Omul de afaceri spune că este foarte aproape să bată palma cu noul antrenor şi că în această săptămână urmează să fie stabilit exact numele celui care o să conducă echipa în stagiunea viitoare.

Ioan Varga a anunţat când va fi adus noul antrenor de la CFR Cluj

Ioan Varga confirmă faptul că discuţiile din ultimul timp sunt pozitive şi în acest moment doi antrenor sunt în cursă pentru a prelua banca tehnică a celor de la CFR Cluj, lăsată vacantă de plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

“În două zile voi ajunge în România. Am progresat (n.r. despre discuțile cu noul antrenor) și cred că vom numi noul antrenor până joi. Avem două variante în momentul de față, negociem, dar nu vă pot spune numele.

Unul dintre ei doi sigur va fi. Un antrenor de talie. Pot să vă spun că nu lăsăm garda jos, sub nicio formă. Se rezolvă toate problemele și vom începe anul cu dreptul, nu cu stângul”, a spus Ioan Varga pentru Digi Sport.