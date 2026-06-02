Se pregătește un transfer fabulos pentru fotbalul românesc. Negocieri în Serie A, cu Lazio!

Se pregătește un transfer important pentru fotbalul românesc în Serie A. Presa din Polonia și Italia anunță că Lazio îl monitorizează cu atenție pe Otto Hindrich (23 de ani), care a avut evoluții bune la Legia Varşovia.

„Lazio își îndreaptă atenția și către piețele externe pentru a-și întări compartimentul portarilor, iar printre numele monitorizate se află și Otto Hindrich, goalkeeperul român născut în 2002, care evoluează la Legia Varșovia. Profilul fostului portar al CFR Cluj a intrat în atenția oficialilor grupării din capitala Italiei, iar pista rămâne una de urmărit cu mare interes în următoarele săptămâni”, au scris cei de la LazioSpace

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj la Legia Varşovia pentru suma de 800.000 de euro.