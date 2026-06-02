I-au anunțat prezența. Rol nou pentru Elias Charalambous, după ce a refuzat FCSB

Radu Constantin Publicat: 2 iunie 2026, 11:50

Elias Charalambous, în perioada în care o antrena pe FCSB / Sport Pictures

Fostul antrenor al campioanei României, Elias Charalambous, continuă să fie apreciat în lumea fotbalului, chiar dacă în prezent se află fără echipă. Tehnicianul cipriot, care a părăsit-o pe FCSB în luna martie după ratarea calificării în play-off, va participa la un important eveniment dedicat dezvoltării antrenorilor din Cipru.

Conferința „Future Coaching: From Grassroots to Senior Level” va avea loc pe 13 iunie, în Lefkara, și îi va reuni pe unii dintre cei mai apreciați specialiști din fotbalul european. Elias Charalambous se va număra printre speakerii principali ai evenimentului, fiind prezentat drept antrenorul care a cucerit două titluri și două Supercupe ale României alături de FCSB, dar și autorul unor rezultate remarcabile în Europa League.

“Conferința reprezintă una dintre cele mai importante activități de formare și educație din Cipru dedicate fotbalului și antrenoratului, având ca obiectiv principal evoluția și dezvoltarea continuă a antrenorilor la toate nivelurile.

Prin prezentări, analize, experiențe și sfaturi practice oferite de profesioniști de top și cu succes în domeniu din Cipru și din străinătate, participanții vor avea oportunitatea de a se informa despre noile tendințe și cerințele moderne din fotbal”, anunță Asociația Antrenorilor din Cipru.

La eveniment va participa și grecul Christos Kontis, actualul antrenor al formației OFI Creta, care a reușit să câștige Cupa Greciei în acest sezon.

