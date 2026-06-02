Bayern Munchen a început negocierile pentru transferul colegului lui Dennis Man!

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 10:17

Bayern s-a reorientat după ce l-a pierdut pe Anthony Gordon, atacant care a fost transferat de Barcelona în schimbul a 80 de milioane de euro. Nemţii au pus ochii pe colegul lui Dennis Man de la PSV şi au început deja negocierile.

Perioada de mercato este la început, însă cluburile mari ale lumii sunt deja implicate în discuţii şi încearcă să parafeze transferurile dorite cât mai repede, pentru că este an în care se joacă Cupa Mondială şi preţul fotbaliştilor poate creşte.

Bayern Munchen îl vrea pe starul lui PSV

Ultima stagiune a fost una în care PSV a reuşit din nou să câştige titlul în Olanda, iar cel mai bun jucător al formaţiei pentru care evoluează şi Dennis Man este dorit de cei de la Bayern Munchen, care vor sânge proaspăt pentru zona ofensivă. Ismael Saibari, internaţional marocan crescut la gruparea olandeză, ar putea să ajungă la gruparea germană.

Nemţii au început discuţiile pentru transfer şi aşteaptă acum să vadă ce sumă vrea PSV pentru a-l lăsa să plece. Speculaţiile din presa olandeză spune că undeva la 50 de milioane de euro ar urma să coste transferul, ceea ce l-ar face pe marocan cel mai scump jucător cedat vreodată de formaţia batavă, la egalitate cu Hirving Lozano, vândut la Napoli.

Fabrizio Romano spune că jucătorul este dornic să facă trecerea către Premier League şi din punctul său de vedere negocierile vor decurge fără probleme.

  • 37 de meciuri, 19 goluri şi 9 pase decisive a avut Ismael Saibari în acest sezon pentru PSV.

Jucătorul din Premier League pe care Bayern Munchen îl urmăreşte

Un alt fotbalist pe care nemţii îl au pe listă ar fi Junior Kroupi, de la Bournemouth. Tânărul jucător francez a fost unul dintre remarcaţii formaţiei engleze şi se vorbeşte din ce în ce mai apăsat că poate pleca în vară dacă oferta potrivită soseşte pe adresa clubului.

În acest moment, variantele pe care Bayern Munchen le are sunt stelare. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry şi Lennart Karl se luptă pentru cele 4 poziţii de titular, însă germanii vor să fie siguri că în cazul unor accidentări nu o să mai fie probleme.

