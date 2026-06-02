Bella Gullden, dezvăluiri spectaculoase din timpul finalei Ligii Campionilor din 2016: “Toată lumea râdea înainte de 7 metri”

Isabelle Gullden (36 de ani) nu va uita niciodată finala Ligii Campionilor din 2016, pe care CSM Bucureşti a câştigat-o la loviturile de departajare, în faţa favoritei din Final 4, Gyor. CSM e din nou în Final 4, în 2026, şi va lupta pentru trofeu în weekendul următor.

Gullden a marcat 15 goluri în acea finală de poveste, fiind şi prima executantă la loviturile de la 7 metri. Suedeza devenită antrenor secund la campioana IK Savehof îşi aminteşte ce rol important a avut Kim Rasmussen în acel succes de poveste.

Bella Gullden, dezvăluiri spectaculoase din timpul finalei Ligii Campionilor

Aşa cum a povestit şi antrenorul, jucătoarele au avut mai multe zile libere cu două săptămâni înainte de Final 4, în timp ce adversarele CSM-ului se antrenau la maximum.

“E o nebunie. Sunt 10 ani, ne gândeam că trebui să facem ceva, să ne vedem. Dar e ca şi cum a fost ieri. Acel meci a fost ca un black-out. Îmi aduc aminte când am ajuns la loviturile de 7 metri. Toată lumea râdea înainte, pentru că noi vorbeam înainte de meci cum ar fi să ajungem la penalty-uri. Toată lumea era relaxată, am decis cine va executa.