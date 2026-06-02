Bella Gullden, dezvăluiri spectaculoase din timpul finalei Ligii Campionilor din 2016: “Toată lumea râdea înainte de 7 metri”

Dan Roșu Publicat: 2 iunie 2026, 10:40

Isabelle Gullden, cu trofeul Ligii Campionilor - Profimedia Images

Isabelle Gullden (36 de ani) nu va uita niciodată finala Ligii Campionilor din 2016, pe care CSM Bucureşti a câştigat-o la loviturile de departajare, în faţa favoritei din Final 4, Gyor. CSM e din nou în Final 4, în 2026, şi va lupta pentru trofeu în weekendul următor. 

Gullden a marcat 15 goluri în acea finală de poveste, fiind şi prima executantă la loviturile de la 7 metri. Suedeza devenită antrenor secund la campioana IK Savehof îşi aminteşte ce rol important a avut Kim Rasmussen în acel succes de poveste.

Aşa cum a povestit şi antrenorul, jucătoarele au avut mai multe zile libere cu două săptămâni înainte de Final 4, în timp ce adversarele CSM-ului se antrenau la maximum.

“E o nebunie. Sunt 10 ani, ne gândeam că trebui să facem ceva, să ne vedem. Dar e ca şi cum a fost ieri. Acel meci a fost ca un black-out. Îmi aduc aminte când am ajuns la loviturile de 7 metri. Toată lumea râdea înainte, pentru că noi vorbeam înainte de meci cum ar fi să ajungem la penalty-uri. Toată lumea era relaxată, am decis cine va executa.

La începutul sezonului, totul era agitat. În ultimele două luni, totul s-a pus la punct. Kim Rasmussen a ştiut să găsească echilibrul, ne dădea zile libere când trebuia. Apoi am ştiut că putem bate pe oricine, mai ales după ce am eliminat Rostov.

Toată lumea se antrena la maximum şi noi am primit zile libere, eu am plecat în Suedia, alte colege au fost la Roma. Ne-am întors pline de energie cu o săptămână înainte de Final Four. Ne-am antrenat câteva zile în Bucureşti şi apoi am plecat la Budapesta”, spus Gullden, pentru Antena Sport.

Bella Gullden, decisivă la CSM, în finala Ligii Campionilor din 2016

Isabelle Gullden a făcut parte din echipa de vis a lui CSM Bucureşti care a câştigat Champions League, în mai 2016, din postura de debutantă în competiţie. Coordonatorul de joc a fost şi cea mai bună marcatoare a acelei ediţii, cu 108 goluri.

În marea finală de la Budapesta cu Gyor, Gullden a marcat nu mai puţin de 15 goluri. Ea a înscris şi la loviturile de departajare, fiind prima executantă.

Ulterior, Isabelle Gullden a mai câştigat o Ligă a Campionilor, tot împotriva lui Gyor, în 2022! În acel sezon, Cristina Neagu a fost golgheterul competiţiei, cu 110 goluri.

