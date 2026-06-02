Anunț despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Prima țintă a lui Gigi Becali este Anderson Ceara de la Csikszereda. FCSB a făcut deja ofertă pentru jucătorul de 27 de ani.

Oficialii clubului din Miercurea Ciuc au confirmat tratativele, însă dezvăluie că FCSB nu are prima șansă deoarece există oferte mai bune din punct de vedere financiar pentru mijlocașul brazilian.

Mai mult, transferul bate pe loc și dintr-un alt motiv invocat de oficialii de la Csikszereda: liberele de 1 iunie! Cum nimeni nu a fost la club, oferta lui Gigi Becali nu a fost analizată!

“Ieri (n.r. luni, 1 iunie) a fost sărbătoare și nu am apucat să vorbim despre ofertă. Nu ne-am gândit. Noi oricum o să dăm de știre atunci când oficializăm un transfer, indiferent dacă este vorba despre FCSB sau altă echipă.

Nouă nu ne plac articolele de cancan, vă spun sincer. FCSB a depus o ofertă, dar asta nu înseamnă că jucătorul va merge acolo. Sunt tratative în curs”, a spus Zoltan Szondi, pentru digisport.ro.