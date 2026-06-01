Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”

Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru este una dintre cele mai emblematice clădiri din întreg Bucureștiul și atrage ca un magnet curioşi de tot felul, atât din România, cât şi din străinătate. Pe lângă istoria de o poartă, cu o vechime a arhitecturii de peste o sută de ani, “Palatul” a intrat în atenţia publicului în momentul în care a fost achiziţionat de Gigi Becali. Aici, latifundiarul susţine o parte din conferinţe şi prezintă jucătorii sau antrenorii atunci când îi aduce la FCSB.

Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali acum. A plătit pe el 7.000.000 de dolari

Palatul lui Gigi Becali valorează acum nu mai puţin de de 25.000.000 de euro. Asta a fost ultima ofertă pe care latifundiarul a primit-o în schimbul locaţiei istorice. Cum a ajuns totuşi să cumpere căldiea, cu 7.000.000 de dolari? Singur a povestit cum au decurs negocerile.

”Pe vremuri, aveam o cunoștință aici, când eram mai tânăr, și când treceam pe aici vedeam numai Armată. Aici a fost Ambasada Argentinei. Și zice unul, `Cuptor`, că aici cere 13 milioane, dar Palatul normal face 7 milioane de dolari. Și proprietarul o vinde în America. Am venit aici, am văzut… 3.400 de metri. (…) În ziua aia am dat telefon, l-am căutat pe ăla, era prin concediu.

Am avut și o revelație. Erau doi prieteni de-ai mei. Unul era cu Securitatea de acum și altul cu Securitatea veche. Și am zis să văd cine îl găsește mai repede pe proprietar. Până la urmă nu l-a găsit niciunul, l-am găsit eu. Am vorbit cu omul și a zis așa: `Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează`. Îl întreb: `Cât costă? 7 milioane, da?…`. `Păi, da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare`.

Îi zic: `Eu am acolo pe unul care trebuie să semneze…`. A zis că trebuie să primească banii în bancă. Zic: `Dă-mi un număr de cont din America și îți trimit banii în America`. După aceea a zis ăla pe la televiziune în America, eu n-am văzut așa om. Și după aia semnează avocatul. Dar el zice: `Păi, ai încredere în mine?. `Păi, eu m-am interesat de dumneata, din ce familie ești, n-ai cum să fii escroc`.”, a povestit Gigi Becali cum a devenit proprietar, citat de cancan.ro.