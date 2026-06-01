Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret”

Palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru este una dintre cele mai emblematice clădiri din întreg Bucureștiul și atrage ca un magnet curioşi de tot felul, atât din România, cât şi din străinătate. Pe lângă istoria de o poartă, cu o vechime a arhitecturii de peste o sută de ani, “Palatul” a intrat în atenţia publicului în momentul în care a fost achiziţionat de Gigi Becali. Aici, latifundiarul susţine o parte din conferinţe şi prezintă jucătorii sau antrenorii atunci când îi aduce la FCSB.
Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali acum. A plătit pe el 7.000.000 de dolari
Palatul lui Gigi Becali valorează acum nu mai puţin de de 25.000.000 de euro. Asta a fost ultima ofertă pe care latifundiarul a primit-o în schimbul locaţiei istorice. Cum a ajuns totuşi să cumpere căldiea, cu 7.000.000 de dolari? Singur a povestit cum au decurs negocerile.
”Pe vremuri, aveam o cunoștință aici, când eram mai tânăr, și când treceam pe aici vedeam numai Armată. Aici a fost Ambasada Argentinei. Și zice unul, `Cuptor`, că aici cere 13 milioane, dar Palatul normal face 7 milioane de dolari. Și proprietarul o vinde în America. Am venit aici, am văzut… 3.400 de metri. (…) În ziua aia am dat telefon, l-am căutat pe ăla, era prin concediu.
Am avut și o revelație. Erau doi prieteni de-ai mei. Unul era cu Securitatea de acum și altul cu Securitatea veche. Și am zis să văd cine îl găsește mai repede pe proprietar. Până la urmă nu l-a găsit niciunul, l-am găsit eu. Am vorbit cu omul și a zis așa: `Domne, trebuie să vin în țară, am pe cineva care semnează`. Îl întreb: `Cât costă? 7 milioane, da?…`. `Păi, da, dar trebuie să semnezi, banii, cutare`.
Îi zic: `Eu am acolo pe unul care trebuie să semneze…`. A zis că trebuie să primească banii în bancă. Zic: `Dă-mi un număr de cont din America și îți trimit banii în America`. După aceea a zis ăla pe la televiziune în America, eu n-am văzut așa om. Și după aia semnează avocatul. Dar el zice: `Păi, ai încredere în mine?. `Păi, eu m-am interesat de dumneata, din ce familie ești, n-ai cum să fii escroc`.”, a povestit Gigi Becali cum a devenit proprietar, citat de cancan.ro.
Gigi Becali a avut patru oferte pentru a-şi vinde “Palatul” din Aleea Alexandru
Gigi Becali a avut patru oferte pentru a-şi vinde Palatul din Aleea Alexandru. Omul de afaceri a fost dat de gol de Dumitru Dragomir, care a pecizat şi care a fost suma pe care Gigi Becali o putea încasa.
“Eu știu. E un secret de familie, dar pot să-l dau. A primit 23,5 de milioane de euro ofertă pe Palat. I-a dat o ambasadă pe care nu pot să o spun pentru că s-ar putea să deranjeze. Trei ambasade.
O ambasadă i-a dat 20 de milioane, alta i-a dat 23,5 de milioane și mai sunt doi oameni de afaceri care îi dau 25 de milioane de euro“, a declarat recent Dumitru Dragomir.
Gigi Becali a trecut “Palatul” pe numele fetelor lui
Gigi Becali a cedat Palatul din Aleea Alexandru celor 3 fete, Teodora, Alexandra și Cristina. Le-a făcut şi o promisiune uimitoare fetelor sale.
„Palatul nu mai este pe numele meu, ci al fetelor. Sunt 3400 mp, dintre care 2000 teren liber. Le-am zis la fete: ‘Vă fac palate. Și aici vă fac palate, şi în ceruri”, a spus Gigi Becali.
Ce scrie presa străină de “palatul” lui Gigi Becali
Palatul lui Gigi Becali atrage interes inclusiv pentru presa străină. Ca exeplu, cei de la alamy.com prezintă imagini pe larg despre “Palatul” lui Gigi Becali, dar fac şi o scurtă istorie a acestuia.
Istoria “Palatului” lui Gigi Becali
Palatul de pe Aleea Alexandru nr. 1 are o istorie bogată, legată de figuri importante ale aristocrației și industriei românești. Clădirea a fost ridicată în anul 1915 pentru avocatul și diplomatul român Ioan (Iancu) Manu.
Proiectul a fost realizat de celebrul arhitect român Grigore Cerchez. Arhitectura este o copie fidelă a Muzeului Rodin (Hotel Biron) din Paris. În anul 1932, din cauza unor probleme financiare, familia Manu a vândut casa băncii Marmorosch Blank. Ulterior, imobilul a fost cumpărat de Max Auschnitt, unul dintre cei mai mari industriași ai României interbelice și administrator al Uzinelor Reșița. Auschnitt a locuit acolo până când a fost persecutat și deposedat de bunuri de regimul Regelui Carol al II-lea, iar ulterior de regimul legionar.
După naționalizarea din 1948, clădirea a intrat în proprietatea statului comunist. Regimul a transformat palatul în sediul Ambasadei Argentinei la București. Ulterior, imobilul a fost folosit ca casă de oaspeți de către gospodăria de partid a PCR. Din 2006, locaţia a ajuns în proprietatea lui Gigi Becali. El a cumpărat palatul de la urmașii lui Auschnitt, pentru o sumă estimată la 7 milioane de euro.
- Cine este bărbatul celebru cu care s-a căsătorit fratele lui Michael Schumacher
- Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
- Alimentele pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată: “În schimb beau o bere-două, la cină”
- „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
- Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis