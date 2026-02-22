"Ar fi o rușine pentru dumneavoastră să ratați play-off-ul?" Ce a putut răspunde Elias Charalambous - Antena Sport

Elias Charalambous a fost deranjat vizibil la conferinţa de presă dinaintea meciului de luni, ora 20:00, cu Metaloglobus, de o întrebare venită din partea jurnaliştilor.

Charalambous a fost întrebat dacă îi este ruşine dacă FCSB va rata play-off-ul. În acest moment, cu doar trei meciuri rămase de disputat, FCSB e pe 10 şi şansele la locul 6 sunt din ce în ce mai mici.

“Vă e ruşine cu locul ocupat de FCSB în Liga 1?” Ce a putut spune Elias Charalambous

”(n.r. – Sincer, ar fi o rușine pentru dumneavoastră, să ratați play-off-ul?) Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite.

Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine. Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar rușine este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Nu știu ce vrea să spună (n.r. reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Elias Charalambous.