Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc - Antena Sport

Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc

Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc

Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 15:14

Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc

FC Argeș se află în continuare la mâna sa în cursa pentru play-off, însă atmosfera din jurul echipei rămâne tensionată după evenimentele din etapa precedentă.

La meciul cu Farul, suporterii din Trivale au transmis un mesaj puternic, afișând un banner cu textul: „Singuri împotriva tuturor. Toți pentru Argeș!”. Ulterior, bannerul a fost mutat la tribuna I a stadionului „Orășenesc” din Mioveni, semn al nemulțumirilor persistente.

Din punct de vedere sportiv, miza este una uriașă. O eventuală victorie în fața „marinarilor” ar duce-o pe FC Argeș la 46 de puncte și ar menține echipa pe locul 6 la finalul etapei a 28-a, ultimul care asigură calificarea în play-off.

Între timp, președintele clubului, Dani Coman, a avut o întâlnire cu șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras. Discuția a vizat analizarea înregistrărilor audio dintre arbitrul Radu Petrescu și camera VAR.

„A fost o discuție foarte bună. Sunt lucruri care m-au convins, dar și lucruri care nu m-au convins. A fost penalty clar la Moldoveanu cu UTA și viciere clară de rezultat la Ploiești”, a declarat Coman, reafirmând nemulțumirea clubului față de deciziile de arbitraj.

