Gestul făcut de fanii FC Argeș ca semn de protest față de șefii fotbalului românesc - Antena Sport

FC Argeș se află în continuare la mâna sa în cursa pentru play-off, însă atmosfera din jurul echipei rămâne tensionată după evenimentele din etapa precedentă.
La meciul cu Farul, suporterii din Trivale au transmis un mesaj puternic, afișând un banner cu textul: „Singuri împotriva tuturor. Toți pentru Argeș!”. Ulterior, bannerul a fost mutat la tribuna I a stadionului „Orășenesc” din Mioveni, semn al nemulțumirilor persistente.
Din punct de vedere sportiv, miza este una uriașă. O eventuală victorie în fața „marinarilor” ar duce-o pe FC Argeș la 46 de puncte și ar menține echipa pe locul 6 la finalul etapei a 28-a, ultimul care asigură calificarea în play-off.
Între timp, președintele clubului, Dani Coman, a avut o întâlnire cu șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras. Discuția a vizat analizarea înregistrărilor audio dintre arbitrul Radu Petrescu și camera VAR.
„A fost o discuție foarte bună. Sunt lucruri care m-au convins, dar și lucruri care nu m-au convins. A fost penalty clar la Moldoveanu cu UTA și viciere clară de rezultat la Ploiești”, a declarat Coman, reafirmând nemulțumirea clubului față de deciziile de arbitraj.
