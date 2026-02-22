Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Este out!" Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Este out!” Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous

“Este out!” Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 14:01

Comentarii
Este out! Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous

Elias Charalambous, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

FCSB se pregătește pentru confruntarea cu Metaloglobus, programată luni seară, de la ora 20:00, în etapa a 28-a. Înaintea partidei, antrenorul Elias Charalambous a făcut un anunț important în cadrul conferinței de presă: în poartă se va afla tot Matei Popa, iar Ștefan Târnovanu nu va evolua în perioada următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul cipriot a explicat că FCSB trebuie să respecte regula U21, iar în poartă va fi titular tânărul Matei Popa. Goalkeeperul a bifat deja patru apariții în sezonul regulat și va primi din nou încrederea staff-ului tehnic.

„Trebuie să jucăm cu un jucător U21, acum jucăm cu Popa, trebuie să ne decidem cu cine vom juca. Târnovanu este OUT, dar calitatea lui rămâne. Nu știm când va reveni, dar cu siguranță este un portar cu un viitor uriaș”, a declarat Charalambous.

Absența lui Târnovanu reprezintă o pierdere importantă pentru FCSB, iar portarul a anunțat recent că își dorește să plece. Becali a purtat cu el o discuție recent în acest sens, dar el rămâne tot în afara primului 11.

Partida cu Metaloglobus este una importantă în economia clasamentului, iar roș-albaștrii își propun să obțină toate cele trei puncte pentru a rămâne în cursa pentru play-off.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Fanatik.ro
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
16:32
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului
16:30
Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa
16:19
VIDEOVinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea
16:10
Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
16:05
Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș – Farul. Antrenorul a „luat foc”
16:03
LIVE SCOREFC Argeş – Farul 1-0. Tudose, iertat de eliminare. Piteștenii deschid scorul la Mioveni! Crește presiunea pentru FCSB
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 4 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 5 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă