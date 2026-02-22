"Este out!" Numele greu de la FCSB care nu mai este în vederile lui Elias Charalambous - Antena Sport

FCSB se pregătește pentru confruntarea cu Metaloglobus, programată luni seară, de la ora 20:00, în etapa a 28-a. Înaintea partidei, antrenorul Elias Charalambous a făcut un anunț important în cadrul conferinței de presă: în poartă se va afla tot Matei Popa, iar Ștefan Târnovanu nu va evolua în perioada următoare.

Tehnicianul cipriot a explicat că FCSB trebuie să respecte regula U21, iar în poartă va fi titular tânărul Matei Popa. Goalkeeperul a bifat deja patru apariții în sezonul regulat și va primi din nou încrederea staff-ului tehnic.

„Trebuie să jucăm cu un jucător U21, acum jucăm cu Popa, trebuie să ne decidem cu cine vom juca. Târnovanu este OUT, dar calitatea lui rămâne. Nu știm când va reveni, dar cu siguranță este un portar cu un viitor uriaș”, a declarat Charalambous.

Absența lui Târnovanu reprezintă o pierdere importantă pentru FCSB, iar portarul a anunțat recent că își dorește să plece. Becali a purtat cu el o discuție recent în acest sens, dar el rămâne tot în afara primului 11.

Partida cu Metaloglobus este una importantă în economia clasamentului, iar roș-albaștrii își propun să obțină toate cele trei puncte pentru a rămâne în cursa pentru play-off.