Daniel Pancu, laude la adresa fotbalistului crescut de Juventus de la CFR: "Are sclipiri de geniu!" - Antena Sport

Daniel Pancu are cuvinte de laudă la adresa lui Lorenzo Biliboc. Antrenorul a făcut un pariu personal în cazul jucătorului şi spune că a anunţat deja conducerea că acesta se va transfera pe o sumă record. Una care să bată transferul lui Louis Munteanu. Legat de antrenamente, tehnicianul spune că se vede faptul că Biliboc a fost crescut de Juventus.

”(n.r. despre Lorenzo Biliboc) 100% se cunoaște junioratul făcut afară (n.r. la Juventus). Se cunoaște și la cei pe care i-am avut la U21.

El este și foarte receptiv și foarte inteligent. Tot ce îi cer, e unul dintre singurii jucători care înțeleg repede. Are o percepție foarte bună și e genetic. Are un mare avantaj că e inteligent și că joacă foarte bine cu ambele picioare.

A crescut bine fizic și are apucături de geniu. Sunt multe momente în care nu-l vezi, dar îți schimbă tabela. Sper să rămână sănătos și îi prevăd un viitor bun.

Cred că mai sunt campionate în care pot să se transfere jucători, dar nu mai vrea nimeni să plece. Chiar unii au venit la mine în birou și mi-au spus că nu vor să plece, cred în ce se poate întâmpla aici.