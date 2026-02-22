"Nimeni nu doreşte FCSB în play-off" Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

FCSB are şanse din ce în ce mai mici de a ajunge în play-off, iar cei din conducerea Rapidului nu s-au ferit să recunoască faptul că nimeni din play-off nu o doreşte acolo pe campioana din ultimii doi ani.

Pe de altă parte însă, Victor Angelescu e conştient că din punct de vedere financiar Rapid ar avea de pierdut reţeta unui meci sold-out cu rivala FCSB.

Rapid nu vrea FCSB în play-off

“Din punct de vedere sportiv, normal că nu cred că își dorește nimeni FCSB în play-off. Asta pentru că e mai simplu să joci cu o echipă ca FC Argeș, UTA, FC Botoșani, adică mai neexperimentată, față de FCSB, care e campioana ultimilor doi ani.

Din punct de vedere al fanilor sau fotbalistic, normal că încă două meciuri Rapid – FCSB, FCSB – Dinamo ar face bine fotbalului, dar așa nu știu, 51% nu mi-aș dori, 49% pentru frumusețe ar putea să intre.

Realist vorbind, dacă mă întrebați pe mine, corect este ca FC Argeș să intre în play-off. FC Argeș ar fi trebuit să fie deja în play-off dacă nu existau greșelile de arbitraj”, a spus Angelescu, citat de fanatik.ro.