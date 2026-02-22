Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nimeni nu doreşte FCSB în play-off" Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nimeni nu doreşte FCSB în play-off” Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo

“Nimeni nu doreşte FCSB în play-off” Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 14:09

Comentarii
Nimeni nu doreşte FCSB în play-off Conducerea Rapidului a spus-o direct, după derby-ul cu Dinamo

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

FCSB are şanse din ce în ce mai mici de a ajunge în play-off, iar cei din conducerea Rapidului nu s-au ferit să recunoască faptul că nimeni din play-off nu o doreşte acolo pe campioana din ultimii doi ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de altă parte însă, Victor Angelescu e conştient că din punct de vedere financiar Rapid ar avea de pierdut reţeta unui meci sold-out cu rivala FCSB.

Rapid nu vrea FCSB în play-off

“Din punct de vedere sportiv, normal că nu cred că își dorește nimeni FCSB în play-off. Asta pentru că e mai simplu să joci cu o echipă ca FC Argeș, UTA, FC Botoșani, adică mai neexperimentată, față de FCSB, care e campioana ultimilor doi ani.

Din punct de vedere al fanilor sau fotbalistic, normal că încă două meciuri Rapid – FCSB, FCSB – Dinamo ar face bine fotbalului, dar așa nu știu, 51% nu mi-aș dori, 49% pentru frumusețe ar putea să intre.

Realist vorbind, dacă mă întrebați pe mine, corect este ca FC Argeș să intre în play-off. FC Argeș ar fi trebuit să fie deja în play-off dacă nu existau greșelile de arbitraj”, a spus Angelescu, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

În acest moment, FCSB e pe locul 10, cu 40 de puncte acumulate. Pentru a spera la play-off, echipa lui Charalanbous şi Pintilii are nevoie de 3 victorii în ultimele 3 etape, dar şi de un joc ar rezultatelor favorabil.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
Fanatik.ro
Robert Niţă continuă războiul cu Florin Prunea: “Vorbim de pechinezul ăsta?! Omul trăieşte din răutăţi şi oricum nu înţelege nimic!”
16:47
„Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
16:40
Tottenham – Arsenal LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin, anunțat titular la debutul lui Igor Tudor
16:32
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii își pot mări avansul în fruntea campionatului
16:30
Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa
16:19
VIDEOVinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea
16:10
Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 4 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 5 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă