Clubul cu care Andrei Borza semnează până în 2028. Giovanni Becali confirmă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Clubul cu care Andrei Borza semnează până în 2028. Giovanni Becali confirmă

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 14:37

Andrei Borza, la naţionala U21 / Hepta

Rapid s-a impus cu 2-1 în derby-ul etapei a 28-a contra lui Dinamo, iar unul dintre eroii partidei a fost Andrei Borza. Fotbalistul a deschis scorul, finalizând o acțiune excelentă după pasa primită de la Olimpiu Moruțan, și confirmă forma bună din acest sezon.

La scurt timp după meci, Giovanni Becali a anunțat că tânărul jucător este foarte aproape de a semna un nou contract cu Rapid. Actuala înțelegere este valabilă până în vara lui 2027, însă prelungirea ar urma să se facă până în 2028.

„Cred că mâine sau poimâine vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. Când ai un jucător de 20 de ani, care joacă în play-off și poate deveni un viitor om de bază la echipa națională, nu tragi de timp”, a declarat impresarul pentru Fanatik.ro.

Becali a subliniat că jucătorii săi nu sunt lăsați să intre în ultimele luni de contract fără clarificări și a oferit exemplul lui Cristi Chivu, pentru care s-au plătit 17 milioane de euro înainte de expirarea înțelegerii.

“Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului”, a mai dezvăluit Giovanni Becali.

Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro și ar putea fi subiectul unui transfer în vară. Farul, clubul de la care a fost adus în Giulești, deține 10% dintr-un eventual transfer.

 

