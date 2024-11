Astrit Selmani, acuzaţii dure pentru un jucător de la Petrolul: "Mi-a înjurat familia!" Ce a spus despre scandalul de la România - Kosovo - Antena Sport

Astrit Selmani a avut un discurs dur după ce a dat unicul gol al meciului cu Petrolul. Atacantul kosovar al celor de la Dinamo a spus că Huja i-a înjurat familia şi i-a acuzat şi pe fani de scandări rasiste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selmani a mai spus că Dinamo trebuia să câştige la o diferenţă mai mare de scor şi a lăudat jocul echipei. Dinamo a urcat pe locul 3 după victoria de la Ploieşti.

Astrit Selmani a lansat acuzaţii dure după ce a dat gol cu Petrolul

„Mă simt minunat. Trebuia să mai înscriem măcar 4-5 goluri. Nu am văzut în viața mea atât de multe ocazii. Sunt 3 puncte extrem de importante. A fost un meci bun. Am jucat bine cu toții. Am avut un joc solid. Pare că a fost strâns, dar am fost mai buni pe teren. Sunt foarte fericit.

Știu că am ratat o ocazie uriașă. Am dat cu capul peste poartă. Mingea a fost ușor deviată de portar și mi-a venit puțin în spate. Mă bucur totuși că am câștigat. Huja mi-a înjurat familia la acea fază. A zis lucruri rasiste. Ce se întâmplă pe teren rămâne acolo, însă ce e în afara… Eu consider că ar trebui să fie suspendat câteva meciuri. Și în seara asta, fanii au avut scandări similare. Vor să provoace. Nu e prima dată când mă întâlnesc cu așa ceva. Am văzut că România a câștigat la masa verde și s-a calificat în playoff. Nu îmi dau seama dacă a fost un lucru bun sau rău că conaționalii mei au ieșit de pe teren. Eu sunt convins că în tribune sunt și mulți oameni buni”, a spus Astrid Selmani după Petrolul – Dinamo 0-1.

Petrolul Ploieşti – Dinamo 0-1! Selmani a adus trei puncte uriaşe pentru „câini”. Echipa lui Kopic a urcat pe podium

Oaspeţii au dominat partida de la Ploieşti, iar în prima repriză Patrik Olsen a şutat bine în minutul 29, însă mingea a fost deviată în corner, pentru ca trei minute mai târziu Selmani să înscrie unicul gol al meciului, din pasa lui Milanov.