Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: "Nu a fost nicio cursă" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care din vara anului trecut evoluează la U Cluj, a dat detalii despre trecutul lui rapidist.

Fotbalistul a cucerit primul lui titlu sezonul trecut cu FCSB. Încă din copilărie era fanul Rapidului, mergând la meciurile de pe stadionul Giuleşti. El a precizat că nu s-a pus problema să aleagă între FCSB şi Rapid, de la giuleşteni neavând nicio ofertă.

Andrei Gheorghiţă e fan al alb-vişiniilor: “Îmi place să merg la meciurile Rapidului”

În vară, Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat gratis la U Cluj. Gheorghiţă e cotat în prezent la 500.000 de euro.

“E copilăria mea. Acolo am locuit. Acolo locuiesc în continuare (n.r: în Giuleşti). Îmi place să merg la meciurile Rapidului. Până la urmă e fotbal, pot să merg la orice meci.

(n.r: despre transferul la FCSB) Nu a fost nicio cursă. A și spus domnul Șumudică într-o conferință că îi place de mine, că mă iubește că sunt rapidist, dar el e acoperit pe pozițiile pe care pot activa eu. Nu s-a pus problema să aleg. A fost FCSB și atât. Poate eram apreciat și de la Rapid că aveam evoluții cât de cât bune, pentru că eram și under, dar nu s-a pus problema să aleg”, a declarat Andrei Gheorghiţă pentru fanatik.ro.