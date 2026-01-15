Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: "Nu a fost nicio cursă" - Antena Sport

Închide meniul
Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: “Nu a fost nicio cursă”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 16:22

Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: Nu a fost nicio cursă

FCSB, pe podium, după câştigarea titlului în sezonul 2024-2025 / Sport Pictures

Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care din vara anului trecut evoluează la U Cluj, a dat detalii despre trecutul lui rapidist.

Fotbalistul a cucerit primul lui titlu sezonul trecut cu FCSB. Încă din copilărie era fanul Rapidului, mergând la meciurile de pe stadionul Giuleşti. El a precizat că nu s-a pus problema să aleagă între FCSB şi Rapid, de la giuleşteni neavând nicio ofertă.

Andrei Gheorghiţă e fan al alb-vişiniilor: “Îmi place să merg la meciurile Rapidului”

În vară, Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat gratis la U Cluj. Gheorghiţă e cotat în prezent la 500.000 de euro.

“E copilăria mea. Acolo am locuit. Acolo locuiesc în continuare (n.r: în Giuleşti). Îmi place să merg la meciurile Rapidului. Până la urmă e fotbal, pot să merg la orice meci.

(n.r: despre transferul la FCSB) Nu a fost nicio cursă. A și spus domnul Șumudică într-o conferință că îi place de mine, că mă iubește că sunt rapidist, dar el e acoperit pe pozițiile pe care pot activa eu. Nu s-a pus problema să aleg. A fost FCSB și atât. Poate eram apreciat și de la Rapid că aveam evoluții cât de cât bune, pentru că eram și under, dar nu s-a pus problema să aleg”, a declarat Andrei Gheorghiţă pentru fanatik.ro.

Andrei Gheorghiţă a evoluat în 6 meciuri în campionat pentru U Cluj în acest sezon. A reuşit un assist. A jucat şi în 2 meciuri pentru “Şepcile roşii” în Cupa României.

U Cluj va evolua duminică, de la ora 20:30, în deplasare, cu Dinamo, pe Arena Naţională. Este primul meci oficial al “Şepcilor roşii” şi al dinamoviştilor după pauza de iarnă. În campionat U Cluj e pe locul 7, cu 33 de puncte. Dinamo e pe 4, cu 38 de puncte.

